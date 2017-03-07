Havacılık kuralları yeniden düzenleniyor

Havacılık kurallarını yeniden düzenleyen taslağa göre, teknik arıza, operasyonel veya olağanüstü hal gibi durumlar nedeniyle uçağını kaçıran yolcuya tazminat ödenecek. Havaalanı kapalıysa havayolu şirketi, yolcuların yeme içme bedelini de karşılayacak.

Uçak yolcuları için hazırlanan yeni düzenlemeyle, teknik arıza ve operasyonel nedenler ve olağanüstü hal gibi nedenlerle uçuşunu kaçıranlar tazminat alacak. Havaalanının kapalı olması gibi durumlarda, yolcunun yeme içme faturaları hava şirketi tarafından ödenecek.

Uçak yolcularının haklarını belirleyen taslak düzenleme hazırlandı. Buna göre gecikme gibi nedenlerle mağdur olanlara karşı havayolu şirketleri sorumlu olacak. Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair talimat taslağına göre uçak rötarı ya da uçağa alınmama gibi durumlarda öncelikli şikayet havayolu şirketine yapılacak.

Hava taşıma işletmesi tarafından şikâyete verilen cevabın yeterli olmaması, şikâyetten sonuç alınamaması ya da şikâyete 10 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda ise başvuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yapılacak. Teknik arıza ve operasyonel nedenler olağanüstü hal olarak kabul edilmeyecek ve bu nedenlerle uçuşunu kaçıranlar tazminat alacak. Uçuşa 2 hafta ve daha kısa süre kala tarifesi değişenler tazminat alacak ancak en fazla 3 saat gecikmeli yeni güzergah seçeneği teklif edenler bu başvuruyu yapamayacak. Havaalanının kapalı olması gibi sıkıntılarda, yolcunun "makul ölçüdeki faturaları" hava şirketi tarafından ödenecek.

SABAHA KALAN UÇUŞTA OTEL

Gecikme nedeniyle uçakta bekleyenler hizmet talep edebilecek. Hava taşıma işletmelerince yolcu hakları ile ilgili sürekli erişilebilir Yolcu Hakları Birimi kurulacak. Yerli gidiş-dönüş biletlerinde gidiş biletinin kullanılamaması nedeniyle yolcunun dönüş uçuşuna kabul edilmemesi halinde, yolcular tazminat alabilecek.

Gece konaklaması gerektiren değişiklikler yapıldığında; uçuş firması yolculara otelde veya uygun bir konaklama tesisinde konaklama hakkı verecek. Otelle havaalanı arasındaki ulaşımı ücretsiz sağlayacak. Yaşlı, hasta, engelli yolculara konaklama hizmeti gündüz de verilecek. 2-3 saat arası gecikmelerde, sıcak ve soğuk içecek, 3-5 saat arası gecikmelerde ayrıca kahvaltı veya yemek de servis edilmesi zorunlu olacak.

AKTARMA TAZMİNATI

Teknik ve operasyonel nedenler ile bağlantılı seferlerden birinin gecikmesinden kaynaklı devam seferini kaçıran yolculara da en fazla 3 saat gecikmeyle telafi uçuşu sağlanmadığı hallerde tazminat ödemesi yapılacak. Uçuşun anlamını yitirmesi halinde de bilet parası ödenecek ve tazminat verilecek. Mecburi durumlarda alternatif havaalanına yönlendirilen, örneğin İstanbul Atatürk Havalimanı yerine Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirilen yolcuların ulaşımı da şirket tarafından karşılanacak. Bir uçuşu iptal eden hava taşıma işletmesi, etkilenen her yolcuya tazminat ve yardım kurallarını içeren yazılı bir bildirim sunmakla yükümlü olacak. Şirketler, en az iki saatlik rötardan etkilenen her yolcuya bu kapsamda bildirim yapmak zorunda olacak. Yolcu hakları, havaalanlarındaki bekleme salonlarında ilan edilecek.

TÜM ZARARLAR KARŞILANACAK

Yolcular uçuş ertelemesi ya da iptalleri zamanında öğrenecek ve zararları karşılanacak.

Teknik arıza gibi nedenler, uçuş iptal ya da ertelemeleri için olağanüstü durum olarak kabul edilmekten çıkacak.

Şirketler kendi sorumluluklarından doğan durumlarda yolcuların şehir içi ulaşımlarını sağlayacak.

Havayolu şirketleri yolda kalan yolculara konaklama sağlayacak.

Şirketler yolculara haklarını bildirmekle yükümlü olacak.

Şikayetler, özel ayrılan bir birime iletilebilecek. (Milliyet)