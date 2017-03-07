Moody's'den sonra Fitch de kabullendi!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 'Küresel Ekonomik Görünüm' raporunda, Türkiye ekonomisinde 2017 yılında “ılımlı ekonomik iyileşmenin” beklendiği, büyümenin bu yılın sonunda yüzde 2,4, gelecek yılın sonunda ise yüzde 2,8 oranında gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi. Türkiye adına skandal kararlara imza atan Moody’s de Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri üzerine dün yayımladığı açıklama ile not artış sinyali vermişti.

Raporda, Türkiye'de enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 8,0 gerçekleşeceği, gelecek yıl sonunda ise yüzde 7,5 seviyesine gerilemesinin öngörüldüğü belirtildi.

DOLAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Politika faiz oranının bu yıl sonunda ve 2018 sonunda yüzde 9,0 seviyesinde seyretmesinin beklendiği kaydedilen raporda, dolar Türk lirası kurunun ise bu yıl ve gelecek yıl yaklaşık 3,80 seviyesinde seyredebileceği yer aldı.

"ILIMLI EKONOMİK İYİLEŞME" BEKLENİYOR

Fitch'in küresel ekonomik değerlendirmesinde Türkiye'ye başlığı altında, "Fitch Türkiye ekonomisinde 2017 yılında iyileşmenin ılımlı olmasını bekliyor. Tüketim ve kur oranı nedeniyle ithalat baskısı karşısında ihracattaki ılımlı iyileşme net ticareti destekleyecek. Öte yandan tüketici güveni hassasiyetini koruyor. Tüketim ve yatırımlardaki canlanmanın hızının, politik ve güvenlik gelişmeleri tarafından belirlenmesi olası. Türkiye'de 2017 ve 2018 yıllarındaki büyümenin, 2015 yılının sonuna kadarki son 5 yıllık süreçte kaydedilen yüzde 7,1 oranına kıyasla, ortalama yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

MERKEZ'İN HAMLESİ TL'Yİ GÜÇLENDİRDİ

Raporda, "Ocak ayının ortasına kadarki iki aylık süreçte sert şekilde değer kaybeden Türk lirası, yatırım algısındaki değişim ve sıkılaştırılmış para politikası sayesinde iyileşti. Fitch halen haftalık repo faizinde bir artırım beklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Türk lirasının halen geçen senenin aynı dönemine kıyasla düşük seviyede olduğu belirtilin raporda, ekonomik aktivitedeki zayıflamanın, ücret baskısının azalan etkisi ve fiyat ayarlamalarının katkısıyla bu yılı içerisinde enflasyonun azalmasının beklendiği, fakat yine de hedeflenen seviyenin üzerinde kalınabileceği kaydedildi.

"GELİŞMİŞ EKONOMİLER POLİTİK BELİRSİZLİKLERE RAĞMEN İYİLEŞTİ"

Raporda gelişmiş ülkelerde yakın vadeli ekonomik büyüme görünümünün devam eden politik belirsizliklere rağmen iyileştiği vurgulandı.

Raporda gelişmiş ekonomilerin 2017 yılında ekonomik büyümesinin ortalama yüzde 1,9'a, 2018'de ise yüzde 2,0 seviyesine yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Gelişmiş ekonomilerde ekonomik ivmelenmenin ağırlıklı olarak ABD'deki büyümeden kaynaklandığı, Avro Bölgesi ve Japonya'da büyüme görünümünün nispeten durağan olduğu belirtildi.

Fitch'in raporunda ABD ekonomisini 2017 yılında yüzde 2,3, gelecek yıl ise yüzde 2,6 oranında büyüme kaydetmesinin beklendiği, gelecek seneye ilişkin büyüme beklentisinde 0,3 baz puan yukarı yönlü revizyon yapıldığı kaydedildi.

Avro Bölgesi'nin 2017 büyümesi için de 0,3 baz puan yukarı yönlü revizyon yapıldığı, bu yıl bölgede büyümenin yüzde 1,7, gelecek yıl ise yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.