Enerjide 1.3 milyar $’lık imza

General Electric ile Türkiye’den FİBA, Borusan ve Özgül Holding rüzgâr enerjisine 1.3 milyar dolarlık yatırım yapacak. 5 ilin elektriğini üretecek projenin, 2021’de üretime başlaması planlanıyor. Yatırımla yılda 277 milyon $’lık doğalgaz ithali engellenecek

Türkiye referandum öncesinde yabancı yatırımcının gözdesi olmaya devam ediyor. 250 milyar dolarlık cirosu ile dünyanın en büyük endüstri şirketlerinden biri olan General Electric (GE), Türkiye'den FİBA, Borusan ve Özgül Holding ortaklığından geldi. Bu kapsamda 4 şirket, 1.2 milyar dolar rüzgâr enerjisi üretim santrali ve 100 milyon dolar da rüzgâr türbini fabrikası olmak üzere toplam 1.3 milyar dolarlık yatırıma imza attı. Yüzde 75'i yerli, yüzde 25'i yabancı ortaklı olan projede GE, 350 milyon dolarlık yatırım yapacak. Proje, 2 yıl proje-lisans-izinler ve 2 yıllık yatırım sürecinin ardından 2021'de üretime başlayacak. Ortalama bin hektarlık sahada kurulacak olan rüzgâr santralleriyle, yılda 3 bin 840 gigawatt elektrik üretilecek. Türkiye'de bugün 6 bin megavat kurulu gücünde rüzgâr santrali var. Toplam kurulu gücünün 6'da birine tekabül eden bu yatırım, tamamlandığında ortalama büyüklükte 5 ili aydınlatacak.

CARİ AÇIĞA 277 MİLYON KATKI

Özgül Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Özgül, proje tamamlandığında, yılda 277 milyon dolar tutarında 768 milyon metreküp doğalgaz ithalini engelleyerek, cari açığa yıllık 277 milyon dolarlık katkı sağlayacağını söyledi.



YABANCI TÜRKİYE'DEN ASLA VAZGEÇMEZ

Yabancı yatırımcının Türkiye'den vazgeçemeyeceğini belirten Özgül, "Onlar sadece mevcut durumu abartarak lehlerine ticari avantajlar yaratmak için kullanmaya çalışıyor. Biz ciddi yatırımcı işadamları olarak Cumhurbaşkanı kadar net bir duruş bir sergilersek onları istediğimiz noktaya çekeriz" şeklinde konuştu. Özgül, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle hantal süreçlerin aşılacağını söyledi.



25 KAT DAHA BÜYÜK

Özgül, yatırımın yapılacağı sahalarla ilgili şu bilgiyi verdi: "Bu yatırım yenilenebilir enerji kaynak alanında (YEKA) yapılacak. Türkiye'de rüzgâr santrallerinin takriben ortalama kurulu güç büyüklüğü 40 megavat. Bizim yatırımımız ise bunun 25 katı büyüklüğünde olacak" dedi.