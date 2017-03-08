İstihdam seferberliği tam gaz devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğine destek çığ gibi büyüyor. İGA 30 bin, BİM ise 4 bin kişiye iş imkânı sağlayacak. İTO da 2 bin 346 kişiye istihdam sağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği son sürat sürüyor. Şirketlerden art arda istihdam haberleri gelmeye devam ediyor. Dün bir basın toplantısı düzenleyen BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, 2016'da satış ve kârlılıkta yüzde 15 artış yaşadıklarını ve 20 milyar TL eşiğini geçtiklerini söyledi. Bu yıl 500 milyon lira yatırım yapacaklarını ve 525 mağaza açacaklarını belirten Aykaç, 3 bini BİM, 1.000'i FİLE mağazalarında olmak üzere yaklaşık 4 bin kişiye iş yaratacaklarını dile getirdi. 5 bin 623 mağazaya ulaştıklarının altını çizen BİM'in CFO'su Haluk Dortluoğlu ise İran pazarını araştırdıklarını söyledi. Dortluoğlu, bu yıl için büyüme hedeflerini ise yüzde 15-18 olarak açıkladı.



2.326 BİN KİŞİ

İstanbul Ticaret Odası'nın meslek komiteleri üyeleri de 2 bin 326 kişiye istihdam sağladı, birkaç ay içinde ise 12 bin 918 kişiyi işe alacaklarının sözünü verdi. Başkan İbrahim Çağlar, "Bu rakam 294 firmamızın sözüdür. 400 bin üyemizi düşündüğümüzde istihdamın boyutları anlaşılacaktır" dedi.



Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin ilk verilerini geçtiğimiz gün açıklamıştı. Müezzinoğlu, "Şubatta istihdam net 232 bin 85 kişi arttı" demişti.