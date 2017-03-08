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nda devrim gibi değişiklik

SAFURE CANTURK SAFURE CANTURK
  • Giriş Tarihi: 8.3.2017
Sürücü kurslarında devrim gibi değişiklik
Sürücü kurslarında devrim gibi değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), konusunda önemli düzenlemeler yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan "Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği"nde yapılan değişikliğe göre manuel (düz) vitesli araçla sınava katılan bir öğrenci başarısız olması halinde otomatik vitesle sınava tekrar alınacak. Direksiyon eğitimi dersi sınavında kursun bir dönemde "B" sertifika sınıfında sınava giren kursiyerlerinden yüzde 55'inin başarısız olması halinde ceza kesilecek. Kurs açmaya da sınırlama getirilecek. Nüfusu 10 binin altında olan ilçelere kurs açılamayacak. 10-20 bin nüfusu olan ilçelere bir, 20-30 bin nüfusu olanlara iki, 30-50 bin arasında olanlara da üç kurs açılabilecek.

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