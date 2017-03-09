Altın 5 haftanın en düşüğünde

Altın, ABD`de güçlü çıkan istihdam verisinin tahvil faizlerini yükseltmesi ile birlikte 5 haftanın en düşüğüne indi.

Altın fiyatları, beklenenden daha güçlü çıkan ABD özel sektör istihdam verisinin doları güçlendirmesi ve ABD Hazine tahvillerinin aşağı yönde hareket etmesine neden olmasının ardından gün içinde beş haftanın en düşük seviyesini gördü.

Altının onsu yüzde 0.2 düşüşle ons başına 1,205.99 dolara kadar indikten sonra 1,207.86 dolara geldi.

ABD'de dün ADP tarafından açıklanan özel sektör istihdam verisinin Şubat ayında 187,000 artması beklenirken 298,000 ile yaklaşık üç yılın en güçlü artışını göstermesi sonrası, analistler Cuma günü açıklanacak olan tarımdışı istihdam verisi için tahminlerini yükselttiler.

Yatırımcılar 14-15 Mart'taki toplantıda Fed'in faiz artırımına gitme beklentilerini tamamen fiyatladı.

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Çarşamba günü yüzde 0.4 yükseldikten sonra yatay seyretti.

Australia & New Zealand Banking Group, 9 Mart tarihli bilgilendirme notunda, "Altın fiyatları, yatırımcıların gelecek hafta Fed'in faiz artırımına gideceğine ilişkin bahislerini artırmaua devam etmesi ile birlikte düştü," dedi ve "Fiyatların 50 günlük hareketli ortalamasının altına inmesi ile birlikte, zayıflık muhtemelen kısa vadede sürecek" şeklinde görüş bildirdi.

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi dokuz gün üst üste yükseldi ve Mart 2012'den bu yana en uzun yükseliş dönemini gerçekleştirdi.

Spot gümüş yatay seyrederken, platin yüzde 0.5 yükseldi ve palladyum değişmedi.