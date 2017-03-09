Güneş ve rüzgârda hedef 10 bin megavat

Türkiye’nin, yenilenebilir enerji kaynakları bakımından potansiyelinin büyük olduğuna işaret eden Enerji Bakanı Albayrak, gelecek 10 yılda güneş ve rüzgâr kaynaklı yenilenebilir enerji projelerinde en az 10 bin megavatlık kapasite hedeflendiğini söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerji alanındaki önceliğinin, doğalgaz, elektrik, nükleer ve yenilenebilir enerjide kaynaklarını çeşitlendirmek olduğunu söyledi. ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansı kapsamında bir konuşma yapan Albayrak, Pulitzer ödülü sahibi ve IHS Uluslararası Enerji Danışmanlığı Şirketi Başkan Yardımcısı Daniel Yergin'in sorularını yanıtladı.



YENİLENEBİLİRDE ATAK

Türkiye'nin, hidroelektrik, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları bakımından potansiyelinin büyük olduğuna işaret eden Albayrak, son yıllarda yenilenebilir enerji maliyetlerinin düştüğünün ve bu alanda da yatırımların arttığının altını çizdi. Yaz aylarının ortasında da bin megavatlık rüzgâr enerjisi projesinin duyurulacağını ifade eden Bakan Albayrak, gelecek 10 yılda güneş ve rüzgâr kaynaklı yenilenebilir enerji projelerinde en az 10 bin megavatlık kapasite hedeflendiğini bildirdi. Albayrak, Türkiye'nin enerji portföyünün en az üçte ikisinin yerli enerji kaynaklarından karşılanmasının hedeflendiğini vurguladı.



NÜKLEER HAMLESİ

Dünyadaki toplam petrol ve doğalgaz rezervlerinin yüzde 60'ının Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yer aldığını bildiren Albayrak, Türkiye'nin, doğalgazda kaynak ve güzergâhlarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini söyledi. Bakan Albayrak Rusya, Azerbaycan, İran, Nijerya ve Cezayir'den alınan doğalgaza ek olarak, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve yüzer LNG gemisi projeleri için de yatırımlarını sürdüğünü aktardı. Yakın döneme kadar Türkiye'nin elektrik üretiminin yarısının doğalgazdan, doğalgazın yarısının da tek bir ülkeden geldiğini belirten Albayrak, elektrik kaynakları portföyünün de çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Albayrak, "Hedefimiz, toplam elektrik üretimi kapasitesinde nükleer enerjinin en az yüzde 10 payının olması" dedi.



RUS BAKAN İLE GÖRÜŞECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yarın Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile görüşecek. Rus Bakan Novak, Türk Akımı ve Akkuyu başta olmak üzere bir çok konuyu istişare edeceklerini söyledi. İki bakan, 2017 Enerji Konferansı'ndaki öğle yemeğinde de bir araya geldi. Bakan Albayrak, Rusya ziyaretinden olumlu sonuçlarla ayrılmayı umduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, yarın Moskova'yı ziyaret edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan, Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.



YABANCIYA YATIRIM ÇAĞRISI YAPTI

Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcıların son 15 yılda yatırımlarını kazanca dönüştürdüğünü ifade eden Bakan Berat Albayrak, "Enerji şirketleri ve yatırımcıları Türkiye'nin enerji sektörüne davet ediyoruz. Finansal olarak elverişli, tüm taraflara kazandıran, yatırım dostu bir ortam oluşturduk" diye konuştu.



Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'de yıllık ortalama yüzde 6'nın üzerinde olan elektrik kapasitesindeki artışın OECD ülkeleri içinde ilk sırada geldiğini söyledi.