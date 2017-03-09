‘Radar yanlış ölçüyor’ tartışması sona erecek

Trafik radarları artık fabrikadan çıkışta, muayenesi yapılmış olarak piyasaya sürülecek

Sanayi Bakanlığı, Türkiye'de ilk defa hız radarlarına muayene şartı getirdi. Düzenleme, radarın yanlış ölçtüğü tartışmalarını bitirecek. Radarlar, sahada hız ölçümü yaparken denetlenecek.

RADARLARA DA DENETİM GELİYOR!

Vatandaşın şikâyeti üzerine ya da habersiz denetimler yapılacak. Radarlar, fabrikadan çıkışta, muayenesi yapılmış olarak piyasaya sürülecek. Piyasadaki mevcut radarlar 1 Temmuz 2018'e kadar muayene edilecek. Muayene ücretleri, KDV hariç sahada 700 TL, saha dışında 400 TL olacak.