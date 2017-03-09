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Son Dakika: Ve yı attı!

AA
  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 16:33 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 16:40
Son Dakika: Ve Rusya imzayı attı!
Son Dakika: Ve Rusya imzayı attı!

Başbakanı Dimitry Medvedev, ile ihracat kararnamesinin landığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, burada Rus mevkidaşı Dmitriy Medvedev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TARIM ÜRÜNLERİNE İHRACAT YASAĞI KALDIRILDI

Başbakan Yıldırım'ın Başbakanı Medvedev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Medvedev, bazı nin 'den Rusya'ya ihracatına imkan tanıyan kararnameyi ladığını belirtti.

GÖRÜŞME BÜYÜKELÇİLİKTE

Telefon görüşmesi KKTC'deki Lefkoşa Büyükelçiliğinde gerçekleşti.

TALEP RUSYA'DAN

KKTCAlınan bilgilere göre görüşmenin Rus Başbakanın talebiyle gerçekleştiği bildirildi.

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