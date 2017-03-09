Son Dakika: Ve Rusya imzayı attı!

Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, Türkiye ile tarım ürünleri ihracat kararnamesinin imzalandığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, burada Rus mevkidaşı Dmitriy Medvedev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TARIM ÜRÜNLERİNE İHRACAT YASAĞI KALDIRILDI

Başbakan Yıldırım'ın Rusya Başbakanı Medvedev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Türkiye'den Rusya'ya ihracatına imkan tanıyan kararnameyi imzaladığını belirtti.

GÖRÜŞME BÜYÜKELÇİLİKTE

Telefon görüşmesi KKTC'deki Lefkoşa Büyükelçiliğinde gerçekleşti.

TALEP RUSYA'DAN

KKTCAlınan bilgilere göre görüşmenin Rus Başbakanın talebiyle gerçekleştiği bildirildi.