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dağıtım şirketi abonelere o parayı edecek

AA
  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 15:58 Güncelleme Tarihi: 10.3.2017 16:19
Doğalgaz dağıtım şirketi abonelere o parayı iade edecek
Doğalgaz dağıtım şirketi abonelere o parayı iade edecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (), yapılan soruşturma sonucunda bağlantı aparatlarını temin etmeyen dağıtım şirketlerinin abonelere bu yıl için edecekleri bedel, 14,25 lira olarak belirlendi.

'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

14,25 TL İADE EDİLECEK

Buna göre, bağlantı aparatlarını temin etmedikleri veya sayaç montaj işlemlerini gerçekleştirmedikleri tespit edilen dağıtım lisansı sahipleri, sayaç montajının hangi yıl gerçekleştirildiğine bakılmaksızın 2017 yılı için abonelere 14,25 lira bedeli ödeyecek.

TÜFE'YE GÖRE ARTIRILACAK

Bu bedel sonraki yıllar için her yıl ilan edilen TÜFE oranında artırılacak.

BEDELİN YÜZDE 50'Sİ

Sayaç montaj işlemlerini yapmadığı veya ücretsiz olarak sertifika sahiplerine yaptırdığı gerekçesiyle hakkında ihtar uygulanmış doğalgaz dağıtım şirketlerinin, kullanıcılara iade edecekleri sayaç montaj bedeli her yıl EPDK tarafından belirlenen sayaç açma-kapama bedelinin yüzde 50'si olacak.

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