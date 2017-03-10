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de Türklere vize kolaylığı

  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 09:49 Güncelleme Tarihi: 10.3.2017 09:53
Umrede Türklere vize kolaylığı
Umrede Türklere vize kolaylığı

ziyareti için büyük kolaylık sağlayacak karar aldı. Bundan böyle vize başvurusu için internetten müracaat etmek yeterli.

Türklerin ziyaretinde büyük kolaylıklar sağlanacak karar alındı.

İNTERNETTEN BAŞVURMAK YETERLİ

Bundan böyle vize başvurusu için internetten müracat etmek yeterli. Başvuru sonucu yine internetten bildirilecek.

TÜRKİYE BAŞTA OLMAK ÜZERE

Suud hükümetinin bu kararı , Bangladeş, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri pasaportlu kişiler için geçerli olacak.

KONSOLOSLUĞA GİTME KALKTI

Eskiden umre için konsolosluğuna bizzat başvuru gerekiyordu. Herhangi bir evrak eksik olduğunda ise onları tamamlayıp tekrardan konsolosluğa gitme zorluğu vardı. Yeni kararla bu çile bitti.

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