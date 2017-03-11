Benim için tek şüpheli FETÖ’dür

ASELSAN’da şüpheli bir şekilde ölen 7 mühendisten biri olan Hüseyin Başbilen’in babası Vehbi Başbilen, “Oğlumun ölümünde bir numaralı şüpheli FETÖ’dür” dedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ASELSAN'da görev yapan 84 kişi hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanması içinde yer aldıkları gerekçesiyle gözaltı kararı alarak operasyona başladı. Soruşturma kapsamında 4 ilde 86 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. ASELSAN'da yerli savunma sistemleri üzerinde çalışan 7 mühendis, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesinin ekiplerinin ASELSAN'daki FETÖ'cülere yönelik operasyonun ardından şüpheli intiharla hayatını kaybeden ASELSAN'ın genç ve başarılı mühendisi Hüseyin Başbilen'in babası Vehbi Başbilen SABAH'a konuştu. Oğlu Hüseyin Başbilen'in 10 yıl ASELSAN'da görev yaptığını belirten Vehbi Başbilen, oğlunun Milli Tank Projesi'nin sunumunu yapacağı gün öldüğünü hatırlattı. 2006'dan beri bu işin peşinde olduğunu belirten Taşbilen, "Benim için oğlumun ölümünde bir numaralı şüpheli FETÖ'dür. Ömrümü bu faillerin bulunmasına adadım. Çocuklarımızın katillerini sormaya gittiğimiz savcılar bize, 'Derin güçler', 'Derin devlet' diyorlardı. Devletin içine sızan FETÖ örgütü derin devlet ve derin güçler olarak bugün karşımıza çıktı" dedi.



TAMAMEN DÜZMECE

Yıllardır "Delil topluyoruz" denilerek savcıların kendilerini oyaladıklarını belirten acılı baba, şunları anlattı: "Oğlumun ölümüne gerekçe gösterilen sözde intihar mektubu ortaya çıktı. Bu intihar mektubuna dayanarak dosyayı kapattılar. 'Otopsi raporunda yanlışlık yaptık' dediler. 2011'den beri 5 savcı değişti. Olay tamamen düzmece."