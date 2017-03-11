Fon’a 30 bin firma başvurdu

Başbakan Yıldırım’ın söz verdiği, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kefalet garantisiyle, bankaların 250 milyar liralık kredi vermesinin önünü açacak karar çıktı. Fonun destek paketine 30 bine yakın başvuru olduğu öğrenildi

Hükümetin küçük işletmelerin, ihracatçı firmaların canlılığını korumak, kur dalgasından etkilenmelerini önlemek için yaşama geçirdiği 250 milyar liralık devlet garantili kredinin önü açıldı. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) sağladığı kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar TL'yi aşamayacak. Hazine Fon'a 25 milyar lira aktaracak. KGF, verdiği kefaletler karşılığı yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus peşin olarak azami yüzde 0.03 oranında komisyon tahsil edecek. İşletme kredilerinin vadesi asgari altı ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla bir yıl olmak üzere azami beş yıl olacak.



AZAMİ 10 YIL VADE

Yatırım kredilerinin ise vadesi asgari altı ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla üç yıl olmak üzere azami 10 yıl olarak belirlendi. Sağlanan kefalet tutarı, KOBİ'lerde kredinin tazmin tarihindeki ana para bakiyesi ve temerrüt faizi hariç olmak üzere faiz, kâr payı, kira tutarı ödemelerinin toplamının yüzde 90'ını geçemeyecek. Bu oran, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılarda yüzde 85 ile sınırlandı. Her bir yararlanıcı için kefalet limiti KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için azami 12 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise 200 milyon TL olmak üzere Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenecek. Karara eklenen geçici maddeyle, denizcilik sektörü işletme ve yatırım kredilerine ilişkin süre ve vadeler birer yıl uzatıldı.



İHRACATÇIYA KOLAYLIK

İhracatçılara Eximbank'ın yanı sıra diğer bankalar aracılığıyla da yüzde 100'e kadar kefalet sağlanabilecek. Hazine işletme hesabındaki tutarın 5 milyon liranın altına düşmesi durumunda işletme hesabına, hesap bakiyesi 50 milyon liraya kadar destek hesabı aracılığıyla aktarım yapabilecek.



HERKES DESTEK İSTİYOR

Edinilen bilgiye göre, fona rekor başvuru geldi. Son 25 yılda 24 bin işletmeye destek olan Fon'a, destek paketinin açıklanmasının ardından gelen başvuru sayısı 30 bine yaklaştı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, KOBİ'lere sağlanan kredilerde bankaların hiçbir riski bulunmadığını belirterek, 250 milyarlık Fon destekli kredinin bankacılıkta da rahatlama sağlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem de, olumlu trendin süreceğini belirterek, sağlanan desteğin piyasalara hızlı bir şekilde yansıyacağını belirtti. Ertem, referandum sonrasında da hızlı bir şekilde reel sektöre yansıyacağını ifade etti.