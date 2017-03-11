Türkiye ve Rusya arasında 'fon' anlaşması imzalandı

Türkiye Varlık Fonu ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Türkiye-Rusya Yatırım Fonu kurmak için Mutabakat Anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya göre her iki ülke Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'na 500’er milyon dolara kadar çıkabilecek bir yatırım yaparak toplamda 1 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir fon oluşturacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'nu kuran mutabakat anlaşmasını imzaladı.

CAZİP YATIRIMLAR İÇİN...

Anlaşma kapsamında Türkiye ve Rusya, ikili ekonomik bağları güçlendirebilecek ve iki ülke arasındaki yatırım akışını artırabilecek cazip yatırım projelerini belirlemek için birlikte çalışacaklar.

ERDOĞAN VE PUTİN'İN HUZURUNDA İMZALANDI

Mutabakat anlaşması, Rusya Federasyonu'na yapılan ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in huzurunda imzalandı.

1 MİLYAR DOLARA KADAR ÇIKABİLECEK

Anlaşmaya göre her iki ülke Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'na 500'er milyon dolara kadar çıkabilecek bir yatırım yaparak toplamda 1 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir fon oluşturacak.

"BU ANLAŞMA TÜRKİYE VARLIK FONU'NUN İLK ULUSLARARASI GİRİŞİMLERİNDEN BİRİ"

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Bostan yapılan anlaşmanın iki kurum arasındaki uzun soluklu bir işbirliğinin başlangıcı olmasını dileyerek şunları söyledi: "Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'nun iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini hızlandıracağına inanıyoruz. Türkiye Varlık Fonu ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, hem Türkiye'de hem Rusya'da, ülkelerinin ekonomik büyümesine ve refah düzeylerinin gelişmesine katkıda bulunacak kârlı yatırım fırsatları üzerinde çalışacak. Bu anlaşmanın Türkiye Varlık Fonu'nun ilk uluslararası girişimlerinden biri olmasından da ayrıca heyecan duyuyoruz."

"KURULUŞUNDAN BU YANA YAKIN TEMAS HALİNDE"

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev, bu anlaşmanın Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesine ivme kazandıracağını belirterek, "RDIF, Türkiye Varlık Fonu'yla kuruluşundan bu yana yakın temas halinde. Yatırım süreçlerindeki ortak yaklaşım sayesinde, ekonomik işbirliğinin gelişmesini teşvik edilecek ve daha etkili olmasını sağlanacaktır. RDIF ve TVF, potansiyel ortak yatırım projeleri hakkında görüşmelere başlamış bulunmaktadır "dedi.

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