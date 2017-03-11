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: yanlış karar aldı

AA
  • Giriş Tarihi: 11.3.2017 16:39 Güncelleme Tarihi: 11.3.2017 16:42
TÜSİAD: Hollanda yanlış karar aldı
TÜSİAD: Hollanda yanlış karar aldı

'nın uçuş iptali kararı ile ilgili, "Hollanda yanlış karar aldı. Gerginlik diplomasi ile aşılmalı" sını yaptı.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği () 'nın uçuş iptali kararı ile ilgili yaptı.

Yazılı açıklamada şöyle denildi: Son günlerde, Türk siyasetçilerin Almanya'daki toplantılarına, kuşkulu gerekçelerle kısıtlama getirilmesi doğru bir tutum değildir.

Bu sorunun çözümü için olumlu yaklaşımlar sergilenirken, Hollanda tarafından da Türk Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemesi gerginlikleri tırmandırmıştır. Taraflar arasında; müttefiklik ilişkisi, Avrupa değerleri ve ortak çıkarlar temelinde, bu gerginlikler diplomasi yolu ile aşılmalıdır. Tüm dünyada ve Türkiye'de demokrasinin önemli sınavlardan geçtiği ve güvenlik risklerinin arttığı bu dönemde, tüm siyasetçilerin sağduyulu, ileri görüşlü ve çözüm odaklı olması tarihsel bir sorumluluktur.

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