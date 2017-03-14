İş’te arabulucu dönemi

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında davadan önce arabulucuya gitmek zorunlu hale geliyor. Hazırlanan taslağa göre, arabulucu görüşmeleri üç haftada sonuçlanacak ve yıllar süren davalar son bulaca

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni İş Kanunu Tasarısı Taslağı'na göre, işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu hale geliyor. Başbakanlığ'a gönderilen taslağa göre, arabulucu görüşmeleri üç haftada sonuçlanacak. İşçiler, mahkemelerde yıllarca süren davalarda, kazandıkları tazminatları kısa sürede elde edebilecek. Bireysel veya toplu iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan işçi ve işveren alacağı, tazminatı, işe iade taleplerinde dava açmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak aranacak.



DOSYA SAYISI AZALACAK

İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan tazminat durumları dışındaki durumlarda arabulucuya başvurmadan doğrudan iş mahkemesine açılan davalar usulden reddedilecek.

Tasarının kabul edilmesiyle ortalama 3 milyon 400 bin civarındaki hukuk uyuşmazlığının, yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan iş uyuşmazlığı dava dosyalarının büyük ölçüde azalması hedefleniyor. Reform, Yargıtay'ın iş yükünü de hafifletecek. Tasarıyla Yargıtay'ın bir yıl içinde baktığı 780 bin civarındaki hukuk uyuşmazlığının, yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan iş davası dosyalarında büyük çapta azalma yaşanacak.

Uyuşmazlık durumunda bir ay içerisinde gerçekleştirilecek arabuluculuk başvurusu, taraflardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yapılacak.



TAZMİNAT 3 HAFTA İÇİNDE

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre iş davaları ortalama 431 günde sonuçlanmakta iken, tasarının yasalaşması halinde bir gün, iki gün veya en fazla üç haftada sonuçlandırılabilecek. Kasım 2013'ten bu yana arabulucuya giden hukuk uyuşmazlıklarının yüzde 87'sini işçi-işveren uyuşmazlığı oluşturdu.