Akdeniz’de sondaj nisanda başlıyor

Enerji Bakanı Albayrak, nisan başında Akdeniz’de sondaja başlanacağını belirtirken, doğalgazda sadece iç piyasayı değil, bölgeyi de kuşatacak bir strateji benimsediklerini söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz sektöründe önemli adımlar attıklarını, kaynak çeşitliliği ve depolamada 2016'nın tarihi bir yıl olduğunu belirterek, "190 milyon metreküplerden 240- 250 milyonlara çıktık. İnşallah bu yıl 300 milyonu yakalayacağız. Yani artık kış aylarında sanayi dahil farklı yan alanlarda ısıtmanın haricindeki yaşanılan sıkışıklıklarda doğalgaz kıstığımız günleri geride bırakacağımız bir yıl olacak. Ama artık bunun ötesini düşünmemiz lazım, 300 milyonlar da yeterli değil, inşallah hedef 400 milyon metreküplerle sadece iç piyasayı değil, bölgeyi de kuşatacak bir doğalgaz stratejisi olmalı" dedi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) 8. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Albayrak, TANAP'ın tüm hızıyla devam ettiğini, önümüzdeki yılın ikinci yarısında hayata geçeceğini belirterek, şöyle konuştu: "Türk Akımı tüm hızıyla devam ediyor, bu yıl inşaat süreci hızlı bir şekilde başlayıp 2019 sonuna kadar inşallah gerçekleşecek. Dolayısıyla 6-7 boru hattının gerçekleştiği, iki LNG terminalini kapasitesinin genişleterek daha aktif bir şekilde rol alacağı, iki, hatta üçüncü FSRU'yla ve iki tane büyük depoyla, 2.7 milyar metreküplerden 10-11 milyar metreküplük depolama hacmine kavuşacağı şekliyle çok daha büyük bir doğalgaz piyasasından bahsediyoruz."



YERLİ PAYI ZİRVEDE

Geçen yıl enerjide "yerli ve milli" ilkesinden hareketle elektrik üretiminde yerli kaynakların payının yüzde 49 ile rekor seviyeye ulaştığını anımsatan Albayrak, bu gelişmelerin, Türkiye'nin cari açığının daraltılmasına pozitif anlamda katkı sunacağını ifade etti. Albayrak, "Geçen yıl elektrik üretiminde yerli kömürün payında yüzde 23, yenilenebilir kaynakların payında yüzde 31 artış oldu" diye konuştu. Doğalgaz depolamada, sisteme gaz basma kapasitesi noktasında önemli bir yıl oldu.



YENİ BAŞKAN ÇEÇEN

Elder 8. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Nihat Özdemir'in yürüttüğü ELDER Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı IC İÇTAŞ

Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen devraldı. Başkan Yardımcılığı görevlerine ise Enerjisa Üst Düzey Yöneticisi Kıvanç Zaimler ile Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan seçildi. Çeçen, kurumsallaşma çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi.



AVRUPA'DA FAŞİZM İKTİDARDA SON SÜRAT YOL ALIYOR

Türkiye'nin son dönemde kritik günlerden geçtiğini ve büyük öneme sahip bir seçimle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Albayrak, "Sistemin ne kadar önemli olduğu ve bunun oylanacağı günlerden bahsediyoruz. Son yıllardaki olaylar Türkiye'nin üzerinden ne kadar farklı oyunlar oynandığını görmemizi sağlıyor. Türkiye'nin bu kadar badirelerle provokasyonlarla kaldığı bir durumda hâlâ göremeyenler varsa onlarla çok fazla mesai harcamamak lazım" değerlendirmesinde bulundu.



ÜÇ BOYUTLU SİSMİKLE ÇALIŞACAK

Petrol ve gazda deniz aramacılığında önemli bir yıl olacağını belirten Bakan Albayrak, "Sadece bir gemimizle değil, mart sonu, nisan başı ikinci gemimizle birlikte devam edeceğiz. Biri Karadeniz'de, diğeri Akdeniz'de üç boyutlu sismikle çalışacağı, çok daha aktif bir yıl olacak. Akdeniz'de de arama, sondaj ve kuyu çalışmalarını başlatacağız. Ne kadar ararsanız, o kadar bulursunuz. Bir de bakmışız bu millete uzun yıllardır konuşulan bazı hedeflerin başarılı neticelerini anons edeceğiz. Akdeniz'de çok aktif bir yıl olacak" dedi.



PARDON DEME ŞANSINIZ YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım sektöründe serbest tüketici limitinin düşmesiyle rekabetin yeniden gündeme geleceğini belirterek, "Dağıtım sektöründe, üretildiğinde tüketilen bir iş yapıyorsunuz. Pardon deme şansı yok" diye konuştu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise, tüketiciye kesintisiz elektrik sağlamanın çok önemli olduğunu belirterek, "Elektriğin kesilmesi büyük bir krizdir, 24 saat hizmet verirsiniz beş dakika kesilmiş olsa, 24 saat gözükmez o beş dakika gözükür" dedi.



UTANÇ VERİCİ MANZARA

Türkiye'nin hukukunun olduğu, uzun yıllardır ilişki içerisinde bulunduğu ve komşu bildiği ülkelerle son günlerde yaşananların kabul edilebilir olmadığına işaret eden Albayrak, "Avrupa'da yaşananlar kabul edilebilir birşey değil. Kendinizi ifade özgürlüğünün, medeniyetin beşiği olarak adlandıracaksınız ama tüm dünyanın gözü önünde utanç verici bir manzara ortaya koyacaksınız. Bunun net bir açıklaması varsa 'İslamafobi bu seçimlerden sonra iktidara geliyor' denilemez. İslamafobi, bugün itibarıyla zaten orada. Avrupada faşizm iktidarda son sürat yol alıyor. Nazizm, bunu nasıl açıklayacağız? Bir ülkenin üst düzey bakanı, o ülkedeki kendi toprağına girmek noktasında adım atacak, ama siz her türlü hukuksuzluğu yapacaksınız" dedi. Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı: "Demokrasiyi ayaklar altına alacaksınız, bunu kendinize göre deli saçması şeylerle açıklamaya çalışacaksınız. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Siyasi olarak da Avrupa Birliği'nden bahsetmemiz, hangi noktada olduğunu görmemiz noktasında da soru işaretleriyle karşı karşıya kalacağız. Türkiye, birileri istese de istemese de güçlü adımlarla büyümeye devam ediyor."