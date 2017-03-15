Büyükanne maaşında flaş gelişme!

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu'ndan büyükanne maaşı ile ilgili flaş açıklama. Bakan Müezzinoğlu büyükanne maaşı almaya hak kazanan 6 bin 500 aileyi bakanlık sitesinde ilan ettiklerini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu büyükanne maaşı ile ilgili yaptığı açıklamada "Asgari ücretin üçte biri gibi bir rakamı büyükanneye uygun gördük. Bu bir emek hakkı değildir. Bu bir ödül, ikramiye, destektir" dedi.

İSİM LİSTESİ BAKANLIK SİTESİNDE

Bakan Müezzinoğlu ayrıca 6 bin 500 aileyi bakanlık sitesinde ilan ettiklerini açıkladı.

İŞTE ÖDENECEK RAKAM

10 ilde 6.500 aileye 450 TL verilecek.

BAŞVURU ADRESİ

Hak kazananlar buyukanne.csgb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

MAAŞTAN KİMLER YARARLANIYOR?

Maaştan yararlanmak için annenin iki asgari ücretten daha az gelirinin olması ve ailenin toplam gelirin 3 asgari ücretten az olması kriteri aranıyor. Uygulamadan düşük düzeyde gelir sahibi ailelerin yararlanması hedefleniyor. 6 aylıkla 1 yaş arasındaki bebekler için geçerli olacak ve 1 yıllık pilot uygulama yapılacak.