Türkiye güçlü büyüyecek

Londra Finans Merkezi Başkanı Andrew Parmley SABAH için yazdı

Londra Finans Merkezi'nin Başkanı olarak bu bir yıl boyunca görevim, Birleşik Krallık'ın 'City' adıyla tanınan finans ve profesyonel hizmet sektörünü temsil etmek. Bu görevin bir parçası gereği, ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım ortaklıklarını daha da teşvik edip ekonomik bağları derinleştirmek amacıyla Birleşik Krallık'ın önemli uluslararası ekonomik ortaklarına ziyaretler gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla bu hafta da, Birleşik Krallık'ın kilit ekonomik ortaklarından birisi olan Türkiye'deyim. Bu kapsamda, ziyaretimin önemli odak noktalarından bir tanesi de İstanbul'daki Birleşik Krallık Başkonsolosluğu'nun sponsorluğunu ve evsahipliğini yaptığı İslami Finans Konferansı'nın açılışını yapmak olacak. Konferansa, Türkiye'den, Britanya'dan ve pek çok ülkeden İslami Finans'la ilgilenen yüzü aşkın bankacı, iş insanı ve akademisyen katılıyor.



İSLAMİ FİNANS BÜYÜYOR

Küresel İslami finans sektörünün 2 trilyon dolar civarında bir varlığa sahip olduğunun değerlendirilmesi ve bu rakamda, önümüzdeki on yıl süresince her yıl yüzde 20 artış beklenmesi, katılım bankacılığının önemli bir yeni piyasa haline gelmesini sağladı. Son birkaç yıldır küresel piyasada sunulan katılım bankacılığı ürünlerinin yelpazesi genişledi. Bu da ekonomilerde kalkınma ve büyümenin teşviki için ek fonların tahsisine imkân sağladı. İslam hukuku ile uyumlu olacak şekilde yapılandırılmış olmasına rağmen İslami finans ürünleri çoğu zaman Müslüman olmayanlar tarafından kullanılmaktadır. Çünkü bu ürünler, özellikle de konvansiyonel ürünlere göre daha farklı bir risk profili taşıdıkları için yatırımcıların belirli ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Londra'daki finans hizmetleri sektörü olarak, kesinlikle İslami finansın sunduğu büyüme ve imkanlarla ilgileniyoruz çünkü İslami finansın gelişmesinin, yeni uluslararası ortaklıklar kurulabilmesi ve gerek Londra'daki gerekse denizaşırı ülkelerdeki iş hacminin arttırılması açısından çok büyük bir potansiyel sağladığına inanıyoruz. Londra, dünyanın lider finans merkezi konumunda ve Birleşik Krallık'ta yirminin üzerinde yabancı banka İslami finans alanında hizmet veriyor ve bu bankalardan beşi tamamıyla şeriat uyumlu hizmetler vermekte. Birleşik Krallık'ta şubesi bulunan yirmiyi aşkın hukuk firması da küresel ve ulusal piyasalara İslami finans ile ilgili yasal hizmet sunmakta. Biz, Londra'daki bu uzmanlıktan faydalanıyoruz. 2014 yılında Birleşik Krallık, İslam dünyası dışında devlet tahvilinin İslami eşdeğeri olan devlet sukuku basan ilk ülke oldu. Birleşik Krallık'ta ve dünyanın dört bir yanındaki belli başlı İslami finans merkezlerindeki yatırımcılara 2019 yılında vadesi dolacak 200 milyon sterlin değerinde sukuk satıldı. Varlık fonları, merkez bankaları ve ulusal ve uluslararası finans kurumları da dahil çok geniş bir yelpazedeki pek çok yatırımcıya tahsisler yapıldı. 2015 yılında, Birleşik Arap Emirlikleri Havayolları dört Airbus A380 uçağının alımına finansman sağlamak için 913 milyon doları tutarında 10 yıllık şeriat uyumlu sukuk çıkarttı ve buna üç kattan daha fazla taahhüt verildi. İslami finans mekanizmaları Londra'da The Shard binasının ve Olimpiyat Köyü'nün inşası, Chelsea Kışlası'nın ve Battersea Santral sahasının yeniden imarı gibi pek çok projede de kullanıldı. Ayrıca İslami finans kursları veren 70'in üzerinde kurumu ve İslami finans alanında uzmanlaşmış diploma programları sunan 22'yi aşkın üniversitesi ile Birleşik Krallık, İslami Finans eğitiminde de dünya lideri. Bir eğitmen olarak ben bu kursların İslami finansın/katılım bankacılığının batıdaki merkezi olarak Londra'nın konumunu sağlamlaştıracak gelecek finansçı kuşaklarını yetiştireceğine inanıyorum. Türkiye'deyim çünkü Londra Finans Merkezi'nde bizler, hem ulusal hem de bölgesel yönelimi sayesinde İstanbul'da İslami finans sektörünün ciddi bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Bunun Türkiye'ye yatırım ve uluslararası iş alanları sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca, bizim de güçlü bir şekilde desteklediğimiz İstanbul'un bir finans merkezi olarak gelişmesine de destek sağlayacaktır.



SİZE İHTİYACIMIZ VAR

Esnek yönetmelikler ve yeni finans altyapısının geliştirilmesi gibi İslami finansın geliştirilmesine yardımcı olmak üzere atılacak pek çok adım var. Tüm bunlar için Türk hükümetinin ve Türk finans kurumlarının güçlü desteğine ve teşvikine ihtiyaç duyulacak. Ve ben bu desteğin olduğuna eminim. Britanya finans hizmetleri sektörü olarak işbirliği yapmaya hazırız. Bu hafta yapılacak olan konferansa katkılarımız da zaten bu isteğimizin güçlü bir göstergesi. Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlandığımız bu süreçte, tüm dünyada Türkiye gibi değerli ortaklarımızla iş ilişkilerimizin daha da derinleşmesi her zaman olduğundan çok daha önemli. Birleşik Krallık her zaman tüm dünyada ticaret yapan ve dünyanın en önde gelen finans merkezi Londra Finans Merkezi "The City of London" ile en güçlü örneği teşkil etmiş bir ulus oldu. Türkiye de, Doğu'nun ve Batı'nın İpek Yolu için bir merkez oluşturan İstanbul'da bir araya gelmesiyle yüzyıllardır dünya ticaretinin bir merkezi oldu. Londra Finans Merkezi'nin eşsiz hizmetler portföyünden alacağı destekle, Türkiye'nin faydalanacağı güçlü bir büyüme çağı yaşayabileceğine inanıyorum. Bu ziyaretimin ana odağı İslami finans olabilir ama önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin diğer alanlarda da büyümesini büyük bir ilgiyle takip ediyor olacağım.