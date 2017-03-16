500 bin liralık konuta 57 bin lira indirim!

Binde 20 olan tapu harcı binde 15’e indi. Hasılat paylaşımı sözleşmelerinde damga vergisi ve uzun vadeli dış kredilerde KKDF de sıfırlandı. Böylece 500 bin TL’lik evde 57 bin 500 TL indirim sağlanmış oldu

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan gayrimenkul sektörünü destekleme adına 6 ayda önemli düzenlemeler yapan hükümet, dün de tapu harcalarını düşürüp, bazı projelerde damga vergisini sıfırladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararlarla, kat karşılığı hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerinde damga vergisi sıfırlandı.



30 EYLÜL'E KADAR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, alıcı ve satıcıdan yüzde 2'şer olmak üzere yüzde 4 oranında alınan tapu harcını 30 Eylül'e kadar yüzde 3'e düşürdüklerini belirterek, bunun piyasada önemli bir canlanma meydana getireceğini söyledi. Ağbal, düzenlemenin bütçeye 900 milyon liraya yakın bir maliyeti olacağını ancak ekonomide meydana gelecek çarpan etkisi ve satışlardan kaynaklanan diğer vergilerle elde edilecek gelirlerle bu maliyetin aşağı geleceğini bildirdi. 250 bin TL'lik bir gayrimenkul için hem alıcı hem de satıcı bugüne kadar binde 20'lik bedel üzerinden ayrı ayrı 5'er bin TL tapu harcı ödüyordu. 30 Eylül'e kadar devam edecek düzenleme ile bu rakam 3 bin 500 TL'ye düşürüldü.



KREDİDE MALİYET DÜŞTÜ

Bir diğer önemli adım da yurtdışı kredilere yönelik oldu. Bakanlar Kurulu, banka ve finansman şirketleri dışında yurtdışından sağlanan kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisini, vadesi bir yıla kadar olanlarda yüzde 1 olarak belirlerken bir yıldan uzun vadeli kredilerde sıfırladı.



KONUT SATIŞLARI YÜZDE 15 ARTACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile şimdiye kadar binde 20 oranında alınan tapu harcı, konut ve işyerleri için 30 Eylül'e kadar binde 15'e düşürülmesi inşaat sektöründe sevinç yarattı. Sektör temsilcileri, yaşanan bu indirimle birlikte gayrimenkul sektöründe yüzde 15'lik bir artış yaşanacağını belirtiyor.

500 BİN LİRALIK DAİREDE 57 BİN 500 LİRA İNDİRİM!

500 bin liralık bir dairenin damga vergisi yaklaşık 5 bin lira tutuyordu. Damga vergisinin sıfırlanmasıyla bu maliyet ortadan kalktı. Tapu harcının da %2'den %1.5'e düşmesi ile aynı daire için tapu harcı maliyeti de 2 bin 500 lira azaldı. Metrekare vergi değeri bin ile 2 bin lira olan arsalar üzerinde geliştirilen projelerdeki KDV avantajı da hesaba katılırsa, yani %18 olan KDV'nin yeni yapılan düzenleme ile beraber %8 olarak uygulanacağı da düşünülürse, KDV tutarında da müşterinin 50 bin lira kazancı oluyor. 500 bin lira tutarında bir konut alımında toplamda 57 bin 500 liraya varan yani %10'u geçen bir avantaj sağlanmış durumda.