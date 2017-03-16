858 FETÖ şirketi TMSF'de

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ soruşturması sürecinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirketlerden zarar edenlerinin satılacağını, diğerlerini ise yargılama sonuna kadar TMSF'nin yöneteceğini söyledi.

Canikli AA Editör Masası Programı'nda konuşmasında şunları söyledi:

TMSF'ye devredilen şirketlere içeriden ve dışarıdan yoğun satın alma talepleri var.(FETÖ soruşturmasından TMSF'ye devredilen şirketler) bunların birçoğu hukuk gereği satılmayacak çünkü bunları ceza yargılamasının sonuna kadar yönetmeliyiz

İÇİ BOŞALTILAN ŞİRKETLER

İçi boşaltılan şirketler var, ya da hassas alanda faaliyette bulunan şirketler bulunuyor; onları elden çıkarmayı düşünüyoruz

ZARARDAKİ ŞİRKETLER SATILACAK

Zararda bulunan şirketlerin devam ettirilmemesi lazım; (TMSF elindeki) zarardaki şirketlerin satışını planlıyoruz

TMSF'DE 858 ŞİRKET VAR

Şu ana kadar TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğü 40.5 milyar lira, özkaynakları 18.1 milyar lira, TMSF'de 858 şirket var

"FED SONRASI KÜRESEL SERMAYENİN ABD'YE DÖNECEĞİNİ GERÇEKÇİ BULMUYORUM"

Dün akşam açıklanan Fed faiz artışı kararı ve geleceğe yönelik para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Canikli, küresel sermayenin faiz artışı kararı sonrasında ABD'ye döneceğine inanmadığını ve bu tezleri gerçekçi bulmadığını söyledi. Canikli konuyla ilgili şunları söyledi:

"Fed'in 25 bp artışa gideceği zaten piyasalarda fiyatlandırılmıştı. Piyasalarda olumsuz bir gösterge oluşmadı böylece. Bundan sonra Fed nasıl bir politika izleyecek hep birlikte göreceğiz. Piyasalar en az 3 defa Fed'in 25 bp faiz artırımını benimsedi. Dengeler de buna göre oluşmaya başladı.

Küresel sermayenin gelişmekte olan ülkelerden ABD'ye döneceği tezlerini gerçekçi bulmuyorum. Küresel sermayenin büyük oranda ABD'ye dönmesi başka problemler yaratır, ABD'de enflasyon sorunu oluşur. ABD bu kadar büyük bir sermayeyi yönetemez. Bu sermaye gelişmekte olan ülkelere gitmek durumunda ve buraları finanse etmek durumundadır."

Canikli ayrıca Türkiye'ye sermaye girişlerini de değerlendirdi ve "Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye çok ciddi ve kalıcı sermaye girişlerinin olacağını göreceğiz. Büyük hacimli Körfez sermayesinin gelmesi için uygun finansal araçlar oluşturulmuş durumda." dedi.