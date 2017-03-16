Emekli memura ikramiye ödemeleri başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, memur emeklilerine, 30 yılın üzerindeki hizmet sürelerine karşılık gelen ikramiyelerinin ödemeye başlandığını belirterek, bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar liranın emeklilere ödeneceğini bildirdi.

Müezzinoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, memurlara emekli olmaları halinde 30 yıllık hizmet sürelerinin ikramiye olarak ödendiğini, 30 yılı aşan hizmet süreleri için ödeme yapılmadığını anımsatarak, yaptıkları yasal düzenlemeyle bu uygulamaya son verdiklerini söyledi.

30 YILIN ÜZERİNDEKİ HİZMET SÜRELERİ DE...

Düzenlemeyle emekli memurlara 30 yılın üzerindeki hizmet sürelerinin de ikramiye olarak ödenmesinin sağlandığına işaret eden Müezzinoğlu, "Memur emeklilerimize 30 yılın üzerindeki hizmet sürelerine karşılık gelen ikramiyelerini ödemeye başladık. Yaklaşık 2,5 milyar gibi bir rakam bu kapsamadaki emeklilerimize ödenecek. Bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesinden ve memur emeklilerine haklarının verilmesinden dolayı mutluluk duyuyorum." dedi.