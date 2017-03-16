Fındık fiyatı 10 liraya yükseldi

Ordu'da serbest piyasada işlem gören 50 randıman kabuklu fındığın kilogramı 9.50 liradan 10 liraya yükseldi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık fiyatında artışın sürdüğünü söyledi.

Serbest piyasada 9 lira seviyelerine kadar düşen fındık fiyatının yeniden çift haneli rakamlara çıkmasının sevindirici olduğunu belirten Akarsu, "Bunda bölge milletvekilleri ile bakanlarımıza sunduğumuz fındık raporlarının etkili olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Üreticilerin gelecek adına yeniden umutlandığını ifade eden Akarsu, "Fındık fiyatının 10 liraya yükselmesi elbette sevindirici ancak daha da artması üreticilerimizin bozulan moralini daha da düzeltecektir. Son dönemde fiyat şoku yaşayan üreticilerimiz büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu fiyat artışı hepimizi hem sevindirdi hem de umutlandırdı." diye konuştu.

Akarsu, mart ve nisan aylarının hem üreticiler hem de ürünün geleceği açısından kritik aylar olduğuna da dikkati çekerek, "Bu aylarda daldaki fındık kendini göstermeye başlar. Aynı zamanda bu aylar fındığın bakım aylarıdır. Yani üretici bahçesi için gübre alacak ve para harcaması gerekiyor. Dolayısıyla üreticilerimiz bu aylarda fındığın daldaki durumu ve pazardaki fiyatını çok daha yakından takip eder." şeklinde konuştu.

Selami Akarsu, fındık fiyatındaki gelişmeleri tüm üreticilerin yakından takip ettiğini, kendince uygun fiyatı bulan üreticilerin ürünlerini pazara indirebileceklerini sözlerine ekledi.