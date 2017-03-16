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- arası 10 güne inecek!

METİN CAN
  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 17:27 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 17:39
İstanbul-Pekin arası 10 güne inecek!
İstanbul-Pekin arası 10 güne inecek!

15 MAYIS'TA START ALIYOR

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında siyasi ve ekonomik gerilim artarken dünyanın en önemli pazarlarından biri olan 'de küresel ticaret dengelerini alt üst edecek bir proje hayata geçiyor. Dünyanın en büyük ulaşım projesi unvanını alan 'Tek Kuşak-Tek Yol' nam-ı diğer Modern İpekyolu Projesi 15 Mayıs'ta start alıyor. Büyük oranda tamamlanan koridorun, bütün halinde çalışır hale gelmesi durumunda Çin ile Türkiye arasındaki sevkiyat süresi 30 günden 10 güne düşecek. Yine 'den deniz yolu ile 2 ayda teslim edilen ürünler, 2 haftadan kısa sürede 'da olacak. Karayolu mesafesinde de 3 bin kilometrelik azalma sağlanacak.

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