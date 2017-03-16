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Rus devi tekrar pazarına döndü

AA
  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 10:49 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 11:03
Rus otomotiv devi tekrar Türkiye pazarına döndü
Rus otomotiv devi tekrar Türkiye pazarına döndü

’nın en büyük ticari araç üreticilerinden Grubu’nun Üst Yöneticisi (CEO) , şirket olarak ’deki faaliyetlerine devam etmeye başladıklarını bildirdi.

Moskova'da düzenlenen bir otomobil fuarında konuşan Sorokin, ile arasında yaşanan kriz nedeniyle Türkiye'deki faaliyetlerine bir süre ara verdiklerini hatırlattı.

Krizin aşılması sonucu Grubu olarak Türkiye'deki tesislerde şirket faaliyetlerine tekrar başladıklarını ifade eden Sorokin, "Türkiye'ye Rusya'dan personel göndermeye de başladık. Kısa sürede tam üretime geçtikten sonra oradaki üretim faaliyetlerimizi büyütmek istiyoruz." dedi.

BU YIL 500 ARAÇ SATMAYI HEDEFLİYOR

Sorokin, Türkiye'de bu yıl yaklaşık 500 araç satmayı beklediklerini belirterek, "" marka araçların ise Türkiye'deki montajında herhangi bir sınırlama olmayacağını söyledi. Rus GAZ Grubu ile Türk Mersa , 2012 yılında GAZ markasının hafif ticari araçlarının Türkiye'de montajı ve satışı için iş birliğine başlamıştı.

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