Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Politika faizi, faiz koridorunun alt ve üst bandını sabit tuttu. Banka geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 11,75'e yükseltti

TCMB, politika faiz oranını yüzde 8,00'da sabit tuttu.

GEÇ LİKİDİTE PENCERESİ BORÇ VERME FAİZİ ARTTI

TCMB, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 11,00'den yüzde 11,75' e yükseltti.

FAİZ KORİDORUNUN ÜST VE ALT BANDINI DA SABİT TUTTU

TCMB, gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizini yüzde 7.25 seviyesinde tuttu.

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İLK TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası yılın ilk toplantısında faiz koridounun üst bandında 75 baz puan artışa gitmişti. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, borç verme faiz oranı da yüzde 10'dan yüzde 11'e çıkarılmıştı.

KARARDAN SONRA DOLAR VE EURO NE DURUMDA?

Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 3,64'ün altını gördü ve şu sıralar 3.6335 seviyesinden işlem görüyor. Kur dün gün boyunca 3,72-3,73 bandında hareket etmişti. Euro da 3,92'nin altına geriledi.

"ILIMLI TOPARLANMA EĞİLİMİNİN DEVAMI BEKLENİYOR"

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin kademeli bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir. İç talep göreli olarak daha zayıf seyrederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

"ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ SÜRER"

Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden olmuştur. Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansımaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

"SIKI DURUŞ SÜRECEK"

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."