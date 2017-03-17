1 karar 3 mesaj

Merkez Bankası, Geç Likidite Penceresi’nde artırıma giderek kendine hareket alanı yarattı. Büyüme yanlısı tutumunu korurken, enflasyondaki yükselişin geçici olduğu mesajını verdi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) özellikle gelişmekte olan ülkelerde iyimserliği artıran faiz kararının ardından, tüm dikkatlerin üzerine çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçekleştirdiği aksiyonla piyasanın önünde gittiğini ortaya koydu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), marjinal fonlama, borçlanma ve politika faizini değiştirmedi. PPK, son dönemde piyasa fonlamasını gerçekleştirdiği Geç Likidite Penceresi'nde borç verme faiz oranını ise yüzde 11'den 11.75'e çekti. Merkez Bankası gecelik faiz oranlarını değiştirmeyerek bir yandan büyüme yanlısı tutumunu korurken, diğer yandan enflasyondaki yükselişin geçici olduğu mesajını verdi. Fed'in ılımlı mesajlarına rağmen rehavete kapılmayan Merkez aynı zamanda, referandum sonrası gerçekleştirilecek 26 Nisan'daki toplantıya kadar olası dalgalanmalara karşı, Geç Likidite Penceresi faizini artırarak kendine hareket alanı yarattı.



TL'NİN DİRENCİ ARTTI

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, ilave sıkılaştırma ile TL'nin direncinin arttığını söyledi. Merkez Bankası'nın kendisine manevra alanı yaratmak amacıyla faizi yükselttiğine dikkat çeken İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Merkez'in bir sonraki toplantısı 26 Nisan tarihinde olacak ve bu tarihe kadar bir enflasyon verisi ve Anayasa referandumu gibi takvimleri geride bırakacağız" dedi.



DOLAR 3.63 TL'NİN ALTINDA

Fed'in ılımlı mesajlarının ardından, TCMB'nin de faiz kararı TL'de değer kazancını artırdı. Dolar 3.63 TL'nin altına inerek 1 Mart'tan bu yanaki en düşük seviyeye geriledi. Borsa İstanbul'da da endeks yüzde 1.5'ten fazla yükselerek 90 bin 828 puana çıktı.



RASYONEL KARAR

Merkez Bankası'nın aldığı kararın son derece rasyonel olduğunu belirten Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı, "Kurda hatırı sayılır bir düşüş elde etmek için iyi bir fırsat elde etti. Ayrıca volatiliteyi de düşürür" dedi.



MB faiz oranları

Fonlama maliyeti

%10.8

Geç likidite borç verme

%11.75

Bir hafta vadeli repo

% 8

MB borçlanma

%7.25

Marjinal fonlama

% 9.25