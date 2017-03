12 banka köprü kuyruğunda

1915 Çanakkale Köprüsü için bankalar sıraya girdi. Dün imzaları atılan dev projenin finansmanı için Ortadoğulu, Koreli, Avrupalı ve Türk bankalar sıraya girdi

Dışarıda ve içeride her türlü olumsuz algı operasyonlarına ve oynanan oyunlara rağmen yoluna tam gaz devam eden Türkiye'nin geleceğine güvenen bankalar, dev altyapı projelerinin finansmanı için adeta sıraya giriyor. Yarın temeli atılacak Asya ve Avrupa'yı dördüncü kez bağlayacak olan, 10.5 milyarlık yatırım değerine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün finansmanı için 12 banka teklif verdi.



BEŞ TÜRK BANKASI VAR

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın "Dünyada çok önemli finans kuruluşlarının 'Biz bu projenin finansmanını sağlarız' deyip, ilgili mektuplarını vermesi çok önemsediğimiz bir konu" sözlerinin perde arkasına SABAH ulaştı. Aralarında İş Bankası, QNB Finansbank, Garanti Bankası, DenizBank, Yapı ve Kredi Bankası, K-Sure (Korea Trade Insurance Corpotarion) K-Exim (The Export-Import Bank of Korea), EBRD, ICBC Turkey Bank, KEB Hana Bank, Shinhan Bank, Woori Bank'ın da olduğu 12 banka projenin finansmanını sağlamak için yarışıyor. Yerli ve yabancı bankaların bu ilgisi "Türkiye'nin geleceğine güven yarışı" olarak algılandı.



KANAL İSTANBUL'A DA KATILABİLİRİZ

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kang Ho-In başka ülkelerde Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini belirtti. Ortak girişim grubunun yöneticilerinden SK E&C Genel Müdürü Jason Jaehyun Ahn, "Partnerlerimiz dünyada bu tarz projeler yapabilir" dedi. Daelim Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Yoon Tae Seob da Kanal İstanbul'a katılmak istediklerini belirtti. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise "Köprüyü 2023'ten önce bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. Yapı Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu da köprünün mühendislik harikası olacağını söyledi.



1 SAATLİK MESAFE 3 DAKİKAYA İNECEK

Asya ile Avrupa'yı birleştirecek Çanakkale Köprüsü dahil MalkaraÇanakkale Otoyol kesimi sözleşmesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Güney Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang'ın katılımıyla dün imzalandı. Bakan Arslan, 5.5 yıl yapım da dahil olmak üzere 16 yıl 2 ay 12 günlük işletme süresiyle çok iddialı olduğunu belirterek, "Bu süre sonunda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredilecek" dedi. Arslan, feribotla geçişin bekleme süreleri dahil 1 saati bulduğunu belirterek, "Bu süre 3 ila 4 dakikaya inecek" dedi. Ayak açıklığı bakımından 'dünyanın en uzun köprüsü' olma unvanını alacak olan ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle gerçekleşecek köprü 2023'te açılacak. Köprüden geçiş ücretinin 15 euro artı KDV olması öngörülüyor.