Bakandan flaş erken emeklilik açıklaması!

Türkiye'de emekli olup da yaşa takılanları ve erken yaşta emekli olanları örnek gösteren Bakan Müezzinoğlu, "Şu anda benim yaşa takılan kardeşlerim var. Yaşa takıldığı halde 48 yaşında emekli olanlar var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde üçüncü dönem milletvekilliği yapıyor olmasına rağmen yaşa takılan milletvekilleri var. Takılacak. Vatandaş nasıl takılıyorsa o da takılacak" dedi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin restore ettiği Hasanbey Hamamı Kültür Merkezi açılışına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

4.5 MİLYAR LİRA PROMOSYON ÖDENDİ

Geçtiğimiz günlerde emeklilere yönelik başlayan promosyon ödemeleriyle ilgili konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Şu ana kadar emekliye 4.5 milyar lira banka promosyon ödemesi yaptık. Eski kanuna göre 30 yıldan fazla çalışan emekliye sadece 30 yıllık ikramiyesi ödeniyordu. 3 ay önce düzenleme yaptık kanunda. 30 yıldan fazla çalışanların geri kalan yıllarının da ikramiyesini ödemeye başladık. Toplam 90 bin emekliye 700 milyon ilave fark ödeyeceğiz" dedi.

47-48 YAŞINDA EMEKLİ OLANLAR VAR

Türkiye'de emekli olup da yaşa takılanları ve erken yaşta emekli olanları örnek gösteren Bakan Müezzinoğlu, "Şu anda benim yaşa takılan kardeşlerim var. Yaşa takıldığı halde 48 yaşında emekli olanlar var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde üçüncü dönem milletvekilliği yapıyor olmasına rağmen yaşa takılan milletvekilleri var. Takılacak. Vatandaş nasıl takılıyorsa o da takılacak. Biz ilk defa emeklilik ortalama yaşını 52'ye getirdik. Ama hala 47 - 48'de emekli olanlar var. 2036 yılında erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olacak. Bugün Almanya'da 65 yaşından önce emekli olan tek bir kişi yok. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde 65 yaşından önce emekli olan yok."