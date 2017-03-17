Geleceğe güven Doğu’dan yükseldi

Doğu’daki 15 STK’nın 400 temsilcisiyle anket yapıldı. Referandum öncesinde yapılan ankette katılımcılara “gelecekten umutlu musunuz?” diye soruldu. Yüzde 77’i ‘evet’ dedi

Türkiye bir ay sonra siyasi tarihinin en önemli referandumunu oylamaya hazırlanırken, Doğu Anadolu'daki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile yapılan anket bölgenin bakış açısını ortaya çıkardı.



400 KİŞİYLE YAPILDI

Ankete, aralarında TOBB, TESK, TİSK, MÜSİAD, TİM, ASKON, TÜGİAD, TÜİK, TÜMSİAD, TÜRKONFED gibi iş dünyası örgütleri ile işçi ve memur sendikaları Türk-iş, Hak-iş, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen'in de olduğu 15 STK'nın 400 üyesi katıldı. Yüzde 51'ini iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu katılımcılar, hükümetin terörün kökünü kazıyıp, PKK'nın açtığı yaraları sarmak için başlattığı teşvik ve kalkındırma çalışmalarına tam destek verdi. Anketin katılımcılarına referandum sonrası için beklentileri de soruldu. Katılımcıların yüzde 77'si "Türkiye'nin ve bölgenizin potansiyelini göz önünde bulundurduğunuz zaman gelecekten umutlu olduğunuzu söyleyebilir misiniz?" sorusuna "evet umutluyum" yanıtını verdi. Umutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı sadece yüzde 23'te kaldı. Katılımcılara "Bir yıl içinde bölgenin gelişme göstereceğine inanıyor musunuz" sorusu da yöneltildi. 400 katılımcının yüzde 45'i bir yıl içinde bölgenin gelişme göstereceğine inandığını belirtirken, yüzde 32'si aynı kalacağını, yüzde 23'ü ise daha kötü olacağını söyledi.







YÜZDE 79'U CAZİBEYİ SEVDİ

Bölge işadamlarına hükümetin Cazibe Merkezi Programı'ndan memnun olup olmadıkları da soruldu. Katılımcıların yüzde 79'u programı "faydalı" bulduğunu ifade ederken, yüzde 18'i "faydasız" olduğunu ileri sürdü. Program kapsamında ise en faydalı bulunan teşvik yüzde 66 ile "Yatırım ve Üretim Destek Paketi" oldu. Yüzde 55'i bölgedeki teşvik sisteminin bölge kalkınmasına etkisi olmadığı görüşünü savunurken, katkı sağladığını söyleyenlerin oranı yüzde 31'de kaldı. Katılımcılar demiryolu taşımacılığının canlandırmasında en fazla Van-Erzurum- Karadeniz ve Van-Şırnak-Irak güzergâhının etkili olacağı görüşünü belirtti.





"Üreten Türkiye Konuşuyor" programının ilki Van'da yapıldı. Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile 15 STK'nın katılımıyla düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar masaya yatırıldı.







