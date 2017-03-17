Himmetçi Seyitoğlu kardeşlere müebbet!

Tutuklu iş adamları Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 15'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamları Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan da 15'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü hazırlanan iddianameyi inceleyerek, kabulüne karar verdi.

Mahkeme tarafından hazırlanan tensip tutanağında, ilk duruşmanın 16 Mayıs'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılması karara bağlandı. Mahkeme, ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamını da kararlaştırdı.

HİMMETÇİ İŞ ADAMI KARDEŞLERE BÜYÜK ŞOK!

İddianamede, sanıklar Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu'nun ''cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

FETÖ'nün yapılanması ve eylemlerinin anlatıldığı iddianamede, sanıkların örgüt lehine faaliyette bulundukları anlatıldı.

FETÖ ELEBAŞISINDAN ÖZEL HEDİYELER

Soruşturma kapsamında 28 Ekim 2016'da tutuklanan Serdar Seyitoğlu'nun, "himmet" adı altında iş adamlarından para toplayıp örgüte aktardığı ve paraların büyük rakamlara ulaşması nedeniyle örgüt elebaşısı Fetullah Gülen tarafından kendisine ödül olarak plaket, takke, seccade ve tespih gönderildiği belirtilmişti.

Sanığın amcası Mustafa Seyitoğlu da aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.