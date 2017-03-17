Türkiye'ye 2 milyon İranlı gelecek!

TÜROB tarafından hazırlanan raporda, geçen yıl 1 milyon 665 bin İranlı turist ağırlayan Türkiye'nin bu yıl 2 milyona ulaşmayı hedeflediği açıklandı

Geçen yıl charter uçuşlarda sorunlar yaşanmasına rağmen 1 milyon 665 bin İranlı turisti ağırlayan Türkiye, bu yıl 2 milyona ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye Otelciler Birliğinden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre birlik, TITE İran Uluslararası Turizm Fuarı sonrası ve Nevruz dönemi için İran'dan gelen talebi göz önüne alarak "TÜROB TITE Tahran Turizm Fuarı" başlıklı bir sonuç raporu hazırladı.

HEDEF 2 MİLYON

Raporda, geçen yıl charter uçuşlarda sorunlar yaşanmasına rağmen 1 milyon 665 bin İranlı turisti ağırlayan Türkiye'nin, bu yıl 2 milyona ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

"İki ülke arasında siyasi ilişkilerde gerginlik olmaması durumunda bu hedef pek uzak görünmüyor." denilen raporda, hatta kan kaybeden diğer büyük pazarlar ve Nevruz Bayramı öncesinde İran'dan gelen talep göz önüne alındığında İran'ın bu yıl en büyük turizm pazarı olabileceği kaydedildi.

YÜZDE 10 ARTTI

Bu yılın ilk ayında İran'dan gelen turist sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarak 101 bin kişi olduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"İran, turizmde artış yaşanan nadir pazarlar arasında yer aldı. Bu, yıl sonu için olumlu bir işaret. İki ülke arasında siyasi ilişkilerde gerginlik olmaması durumunda bu hedef pek uzak görünmüyor. Hatta kan kaybeden diğer büyük pazarlar ve Nevruz Bayramı öncesinde İran'dan gelen talep göz önüne alındığında İran bu yıl en büyük turizm pazarı olabilir."

TÜRKİYE, İRANLILAR İÇİN DUBAİ VE MALEZYA'DAN SONRA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Raporda, Türkiye'nin yurt dışına çıkışlarda İranlılar için Dubai ve Malezya'dan sonra en çok tercih edilen üçüncü ülke olduğu belirtildi.

İranlıların Türkiye'yi tercih nedeninin alışveriş ile deniz-kum-güneş tatili olduğuna işaret edilen raporda, İranlıların tercih ettiği diğer önemli destinasyonların Ermenistan ve Amerika olduğu dile getirildi.

BODRUM VE MARMARİS TERCİH NEDENİ

Amerika seyahatlerinde Türkiye'nin İranlılar için önemli bir transit noktası durumunda bulunduğu bilgisine yer verilen raporda, "Alışveriş amaçlı gelenlerin tercihi çoğunlukla İstanbul olurken, tatil amaçlı gelenler ise daha önce ağırlıklı olarak Antalya'yı tercih ederken, son dönemde Bodrum ve Marmaris'e de ilgi artmaya başladı." ifadeleri kullanıldı.

Kültürel, coğrafi ve tarihi yakınlık sebebiyle İran'ın Türkiye için öne çıkan turizm pazarlarından biri haline geldiği aktarılan raporda, şunlar da yer aldı:

"Özellikle idari bakımdan birtakım kısıtlamalar altındaki ülke için, Türkiye demokratik Müslüman bir ülke olması sebebiyle, turizm ürünlerinin çeşitliliği ile İran için önemli bir destinasyon olarak öne çıkıyor. İran'da sıklıkla kullanılan pazarlama unsuru, işletim hakkı belediyelere ait olan şehir ilan panolarıdır. Radyo ve televizyon yayınları, devletin kontrolünde bulunuyor. Tehran Times ve Iran Daily, İngilizce olarak yayınlanan günlük gazeteler. Ayrıca Press TV adlı İngilizce kanal, uydu aracılığıyla izlenebiliyor. Bu yayın organları aracılığıyla turizm pazarlaması yapılmasının etkili olacağı düşünülüyor.

THY'NİN DİREKT UÇUŞLARI ÇOK ETKİLİ

THY başta olmak üzere havayolu şirketlerimizin Tahran'ın yanı sıra, İsfahan, Tebriz, Şiraz, Meşhed, Ahvaz ve Kirmanşah'a doğrudan uçuşlarının olması Türkiye ile İran arasındaki turizm ilişkilerine katkı sağlıyor. İran riyalinin değer kaybettiği 2011-2012 döneminde yurt dışına çıkan İranlı turist sayısı yüzde 37 azaldı. İran riyalinin istikrarlı bir seyir izlediği 2014 yılında ise yurt dışına çıkan İranlı turist sayısı artmıştı. Bu iki örnek, turizmin döviz kurlarına ne kadar bağımlı olduğunu gösteriyor. İran, Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı 2015 Seyahat ve Turizm Sektöründe Rekabet Gücü endeksinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri (MENA) içinde 12'nci, 141 ülke içindeyse 97'nci sırada bulunuyor. Aynı raporda İran'ın güvenlik endeksi, Türkiye'nin güvenlik endeksinden daha yüksek olduğu dikkati çekiyor."