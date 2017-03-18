Asya ve Avrupa 6. kez buluşuyor

Asya ve Avrupa’yı 6’ncı kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli bugün atılıyor. Dünyanın en uzunu olacak köprü, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak

Küresel ekonomideki durgunluğa rağmen, Türkiye hayata geçirdiği dev projelerle dünyayı kendine hayran bırakmaya devam ediyor. AK Parti hükümetinin 2013'te Marmaray ile 3'üncü kez Avrupa ve Asya kıtalarını bir araya getirerek başladığı atılım bugün temeli atılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ile taçlanacak. Dünya tarihinde bir ilk olarak iki kıta 6'ncı kez devasa projelerle birbirine bağlanmış olacak. Bugün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılacak 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yılı olan 2023'ü simgeleyecek şekilde 2 bin 23 metre orta açıklığa sahip kenar açıklıklarla birlikte toplam uzunluğu 3 bin 623 metre olacak köprünün 2023'te açılması planlanıyor.



12.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Dünyayı kendine hayran bırakan ve dev firmaların yarıştığı köprü ihalesini ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yer aldığı "Malkara-Çanakkale" kesimi ile birlikte Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi OGG 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 TL -16 yıl 2 ay 12 gün ile kazanmıştı. Çanakkale Köprüsü ile birlikte Asya Avrupa'ya 6'ncı kez bağlanırken son dört yılda hümüketin hayata geçirdiği devasa projenin yatırım maliyeti 12.5 milyar doları bulacak.



153 YILLIK RÜYA GERÇEK OLDU

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ardından Asya'yı Avrupa'ya üçüncü kez bağlayan Türkiye'nin 153 yıllık hayali Marmaray'ı ise AK Parti hükümeti Cumhuriyetin 90'ıncı yılının kutlandığı 29 Ekim 2013'te açtı. 2. Abdülhamit Han zamanında 'Tünel-i Bahri Projesi' adıyla tasarlanan Marmaray, hükümet tarafından yeniden çalışıldı ve en son teknolojiyi bünyesinde barındıracak şekilde yeniden çizildi. Marmaray Projesi'nin kazı çalışmaları sırasında dünya tarihini değiştiren eserler de bulundu. Bulunan eserler aynı zamanda İstanbul'un 8 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu tescillemiş oldu. Hizmete açıldığı 3 yılı aşan sürede 200 milyon kişinin seyahat ettiği Marmaray; Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar, Yenikapı, Sirkeci, Kazlıçeşme istasyonlarından ve 13.6 kilometrelik bir güzergahtan oluşurken iki kıta arasındaki seyahat süresi 4 dakikaya düştü. 13.6 km uzunluğundaki Marmaray projesinin işletmeye açılan bölümünde bugüne kadar ödenen miktar 2 milyar 336 milyon doları bulurken, banliyö hatlarının iyileştirilmesi dahil tüm işler tamamlandığında toplam harcama tutarı ise yaklaşık 5 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.



BOĞAZ'IN İNCİSİ: YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

26 Ağustos 2016'da açılan "dünyanın en geniş köprüsü" unvanını taşıyan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise Asya ve Avrupa'yı dördüncü kez birbirine bağlarken köprünün yaklaşık yatırım maliyeti ise 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Köprüyü de içeren Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin devamı olan 169 kilometre uzunluğundaki Kurtköy- Akyazı ve 88 kilometrelik Kınalı- Odayeri kesimlerinin 2018'de tamamlanması hedeflenirken, toplam 257 kilometre uzunluğundaki otoyollar ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamı hizmete açılacak.



AVRASYA TÜNELİ YOLCULUK SÜRESİNİ 15 DAKİKAYA İNDİRDİ

20 Aralık 2016'da açılan Avrasya Tüneli, Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak öne çıktı. 1.3 milyar dolara mal olan tünelle İstanbul'da trafiğin çok yoğun olduğu güzergâhta günde 100 bin aracı aşan kapasitesiyle yolculuk süresi 15 dakikaya kadar indi. Boğaz'ın iki yakasını yer altından birleştiren proje 42 ay gibi rekor bir sürede tamamlandı. Tarihi yarımadanın doğusunda trafik ciddi oranda azalırken, Boğaziçi, Galata ve Unkapanı köprülerinde hissedilir rahatlama sağlandı.