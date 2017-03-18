Türkiye’yi 15 yılda üç kat büyüttük

Son 15 yılda, AK Parti iktidarıyla Türkiye'nin her alanda uçtuğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Bir Türkiye'nin, üç Türkiye" olduğunu, milli gelirin üçe katlandığını, ekonominin büyüdüğünü ve ihracatın dört kat arttığını vurguladı. Zigana-Gümüşhane yolu Köstere mevkisinde düzenlenen Yeni Zigana Tüneli Temel Atma Töreni'ne katılan Başbakan Yıldırım, tünele Köstere mevkisinden girileceğini, 15 kilometre sonra Maçka'dan çıkılacağını belirtti.



4 YILDA 29 KİLOMETRE

Dağların altından geçecek her bir tünelin boyunun 14.5 kilometre olduğunu aktaran Yıldırım, "Bin 700 metrelik tünel var, onun hikâyesini anlatayım. Yapılan işin ne anlama geldiğini anlayacaksınız. 1975 yılında temeli atıldı. Topu topu bin 700 metre 1989 yılında bitti. 14 senede bin 700 metre, 4 senede 29 kilometre. Farkı görüyorsunuz değil mi?" diye konuştu.



TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ

Bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin kilometreden, 25 bin kilometrenin üzerine çıkarıldığını ifade eden Yıldırım, "Yolları böldük, hayatları birleştirdik, milleti birleştirdik. Şunu herkesin bilmesi lazım, yolları böleriz ama Türkiye'yi asla böldürtmeyiz" dedi. Zigana Tüneli'nin, tarihi İpek Yolu'nun en önemli noktası olduğuna işaret eden Yıldırım, "Tünel inşa edilince Trabzon'dan Gümüşhane'ye, Bayburt'a, oradan Erzurum Aşkale'ye, Gümüşhane'den Erzincan'a yol daha kısalacak, daha güvenli hale gelecek ve insanlarımız rahat, konforlu şekilde seyahat edecek" diye konuştu. Geçmişte nice ocakların sönmesine neden olan Zigana Dağı'nın, türkülere, ağıtlara da konu olduğunu anımsatan Yıldırım, "Artık bu topraklarda hiçbir yerde hayatta kalma derdiyle seyahat olmayacak" dedi.



TEMELİ ATIP DURMUYORUZ

Başbakan, AK Parti'nin, "Zor olan hemen yapılır, imkânsız biraz zaman alır" anlayışıyla çalıştığının altını çizdi. Yıldırım, şöyle devam etti: "Biliyorsunuz Karadeniz'de, Temel, Dursun, bir de Hızır var. Eskiden temeli atarlar, 'dursun' derler, Hızır'ı da gönderirler. Şimdi temeli atıyoruz, 'dursun' demiyoruz, Hızır'ı çağırıyoruz, 4 senede 30 kilometreye yakın tüneli bitiriyor."



İŞÇİLERE BİR MAAŞ İKRAMİYE

"Son işimizi yapalım, yükleniciyi çağıralım, bir pazarlık yapalım" diyerek, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'i yanına çağıran Başbakan Yıldırım, tünelin, 29 Ekim 2019'da biteceğini bildirdi. Yıldırım, "1.5 sene kısaltıyoruz. Hizmetler gecikmeden bitecek" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, ayrıca, Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde çalışan işçilere, bir maaş ikramiye verileceğini bildirerek, "Hadi hayırlı olsun. Cumanın bereketi" dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve ekibi ile yüklenici firma ve projede emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, "Bayburt'u unutur muyuz? Zaten para Naci Bey'den geliyor. Dünyayı unut Bayburt'u unutma" dedi.



AVRUPA'NIN EN UZUN TÜNELİ

* Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı süren Yeni Zigana Tüneli, dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun tüneli olacak.

* Her biri 14.5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edilecek.

* Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilip, bin 264 metre kotuna yüzde 3.30 eğimle tırmanılarak, yüzde 0.85 eğimle inilecek, Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkmak suretiyle Zigana Dağı geçilecek.

* Mevcut Zigana Tüneli bin 800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre düşük kottan girilerek Zigana Dağı yaklaşık 560 metre düşük kottan geçilecek.

* Gümüşhane- Trabzon arasındaki 100 kilometrelik yolun süresi 1-1.5 saatten, 40 dakikaya inecek.