Varlık Fonu "şeffaf" olacak

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oral Erdoğan, "Herkesin yapılan işlerden çok güzel bir şekilde haberdar edilebildiği ve güvendiği bir mekanizma kurmak için uğraşıyoruz." dedi.

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Varlık Fonu'nun amacının Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak ve bunun için en doğru yöntemleri uygulamak olduğunu söyledi.

Türkiye Varlık Fonu olarak hazırladıkları stratejik planın tamamlanmak üzere olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Sayın Başbakanımıza sunulacak. Ardından Bakanlar Kurulumuzda neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacak. Bu anlamda mevzuat gereği THY, Ziraat Bankası, Halkbank gibi şirket, işletmeler, varlıklar fona devredildi. Bunların değerlemesiyle ilgili sürecin büyük bir kısmını tamamladık. Bunların zaten bir kısmı halka açık şirketler. Halkımız bu şirketlerin değerlerini zaten bilmektedir ama derli toplu değerleme çok kısa sürede neticelenecek." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DIŞ SERMAYEYLE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Erdoğan, fonda olan şirketlerin değerlerinin her sene artmasını sağlayacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde altyapı yatırımlarına finansman sağlamamız gerekmektedir. Ne zaman devletimiz bize hangi altyapı yatırımı için finansman sağlamamızı isteyecekse biz de elimizdeki kaynakları oraya kullanmak durumunda olmalıyız. Ayrıca, Türkiye'de önü açık olacak olan sektörler, şirketler, müteşebbislere yönelik bizim katma değer yaratmak üzere bir rolümüzün olacağına inanıyoruz. Diğer tarafta sermaye piyasalarının Türkiye'de ürün çeşitliliği açısından zayıf olması, iyi kaynak yaratma veya tasarrufların doğru yerlere dönmesini kısıtlamaktadır. Biz bunun önünü daha da açalım istiyoruz, görevimiz de var bu anlamda."

Türkiye'nin dış sermayeyle bağlantısını daha güçlü hale getirmeyi de istediklerini aktaran Erdoğan, "Dünyada da birtakım yerlerde yatırımlar yapmak bizim önümüzdeki süreçte hedeflerimiz arasında bulunuyor." diye konuştu.

"DIŞA BAĞIMLILIK VE CARİ AÇIKTA BÜYÜME SENDROMUNDAN KURTULACAĞIZ"

Erdoğan, dünyada varlık fonu kurmayan ülkenin kalmadığını belirterek, "Sebepleri farklı olabilir ama mühim olan finansal mantığı anlamaktır. Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve bağımsızlık çok önemlidir. Herkesin yapılan işlerden çok güzel bir şekilde haberdar edilebildiği ve güvendiği bir mekanizma kurmak için uğraşıyoruz. O yüzden de Türkiye varlıklarına en önemli katma değeri nasıl sağlayacaksak bunun için çaba sarfediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım ile sürekli istişare içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, çok ciddi bir şekilde hükümetin, devletin, herkesin bir beklentisi olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, "Bu yüzden eleştirileri normal karşılamak lazım. Eleştiriler olacak ki hata yapmayalım, doğruyu bulalım. O yüzden de ben bunu önemli bir süreç olarak görüyorum. Varlık Fonu, Türkiye'nin katma değer yaratmada dışa bağımlılık ve cari açıkta büyüme sendromundan, probleminden kurtulması için inşallah araç olur diye temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.