Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu. Albayrak, Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) GES projesi için,"İhalesi yapılan, dünya enerjisinin çılgın projesidir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak bugün ihalesi gerçekleşen Karapınar güneş santralinde yatırım tutarını 1.3 milyar doları aşacağını söyledi.

DÜNYA ENERJİSİNİN ÇILGIN PROJESİ

Albayrak ihaleyi Türkiye enerji sektörü açısından "devrim niteliğinde" ve "yenilenebilir enerjide çok kritik bir kavşak" sözleriyle tanımladı.

Albayrak ayrıca bu dev proje için, "İhalesi yapılan, dünya enerjisinin çılgın projesidir." açıklamasında bulundu.

Konya Karapınar'da 1,000 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali ihalesinde en iyi teklifi Kalyon ile Güney Koreli ortağı Hanwha verdi.

İhale Komisyonu Başkanı Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, Kalyon-Hanwha grubunun kWh başına 6.99 sent ile en iyi teklifi vererek ihaleyi kazandığını açıkladı.

1500 KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLANACAK!

Albayrak, ihaleye ilişkin yatırım tutarının 1.3 milyar doları aşacağını belirtirken önümüzdeki aylarda rüzgar enerjisi için de benzer bir ihale yapacaklarını da sözlerine ekledi. Albayrak'ın verdiği bilgilere göre ilgili yatırım yaklaşık 1,500 kişilik istihdam da sağlayacak.

Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar