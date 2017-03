İhracatta taht oyunları

Otomotiv sanayicileri arasında liderlik yarışı kızıştı. Tofaş, Ford Otosan, Oyak Renault, Toyota, 1 numara olmak için mücadele ediyor

Otomotiv ihracatçıları 2017'e hızlı başladı. Yılın ilk iki ayında her 100 araçtan 82'sini ihraç eden otomotivciler arasında liderlik yarışı kıran kırana geçiyor. Liderliğin her ay el değiştirmesi, rekabetin yıl sonuna kadar çetin geçeceğini gösteriyor. 2017 Ocak ayında 22 bin 926 adetle liderlik koltuğuna oturan Ford Otosan, şubatta ihracatını 45 bin 982 adede çıkarıp ikiye katlamasına rağmen üçüncülüğe geriledi. Liderliği ise 49 bin 582 adetle Tofaş ele geçirdi. Tofaş, ocakta 19 bin 788 adetle dördüncü sırada bulunuyordu. Ocakta 22 bin 122 adetle en fazla ihracat yapan üçüncü fabrika olan Toyota, şubatta dördüncülüğe geriledi. Toyota'nın şubat ihracatı 41 bin 401 adede çıktı. Listede beşinci sırada ise Hyundai Assan bulunuyor. Hyundai Assan ocakta 15 bin 119 adet olan ihracatını şubatta ikiye katlayarak, 32 bin 224 adede çıkardı. 2016 toplamında Tofaş 279 bin 444 adetle en fazla ihracat yapan firma unvanına sahip oldu. Oyak Renault, 270 bin 88 adetle ikinci, Ford Otosan 256 bin 706 adetle üçüncü sırada yer aldı. 2015'de ise ihracatın lideri 270 bin 299 adetle Oyak Renault olmuştu.



YILA HIZLI BAŞLADI

Otomotiv sanayisi, yıla hızlı başladı. 2017 Ocak-Şubat döneminde otomotiv sanayi toplam üretimin yüzde 82'sini ihraç etti. İhracat bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 219 bin adede yükseldi. 2016'da üretilen her 100 aracın 77'si yurtdışına gönderen otomotiv sanayisi ihracatta ilk kez bir milyon sınırını aştı. İhracat yüzde 15 artışla bir milyon 141 bin adet oldu. 2017 sonunda ihracatın adet bazında yeni bir rekora imza atması bekleniyor.



Avrupa'da otomobil pazarı büyüyor

Avrupa'da otomobil pazarının istikrarlı şekilde büyümesi, Türkiye otomotiv sanayisinin ihracatına olumlu yansıyor. Yılın ilk iki ayında AB'de otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 6.1 artışla 2 milyon 317 bin adede çıktı.