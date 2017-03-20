Rusya’ya 450 milyon $’lık ihracat hâlâ yasaklı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin Rusya'ya yaş sebze ihracatının 700 milyon dolar civarında olduğunu belirterek, "Bunun 450 milyon dolarlık kısmı hala yasaklı" dedi. Tarım sektörü ve ihracatçı birliklerinin kendileri üzerinde yoğun baskısı olduğunu dile getiren Zeybekci, bunun nedeninin Rusya'dan Dahilde İşleme İzin belgesiyle yapılan 1 milyar 830 milyon dolarlık tarım ürünleri ithalatı olduğunu bildirdi. Bakan Zeybekci, "En sonunda ihracatçılarımız dediler ki, 'Biz, Dahilde İşleme İzni kapsamında Rusya'dan ürün getirmek istemiyoruz.' Böyle bir gelişme yaşandı" ifadesini kullandı. İhracatçıların ve tarım sektörünün buradaki kararlılığı ve mesajının, Rusya tarafında hızlı bir şekilde anlaşılmasını ve böylece problemin çözülmesini temenni eden Zeybekci, "Yasaklamalarla, engellemelerle kazanan ülke olmaz. İki taraf da kaybeder. Biri 10 kaybeder, diğeri 8 kaybeder. Karşılıklı ticaretle iki taraf da kazanır. Kazanmayı mı tercih edeceğiz yoksa senin ağzın burnun kırıldı, benimse sadece 1 gözüm çıktı diğer taraflar sağlam... Bunu mu tercih edeceğiz? İnşallah biz aklı kullanacağız" diye konuştu.