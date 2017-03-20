Sakaryalı Toyota C-HR’ye ABD’de büyük görev

Japon Toyota, Sakarya’da üretilen C-HR’ye büyük görev verdi. C-HR, Toyota’nın 2016 sonunda ABD’de satışını durdurduğu Scion markasının açığını kapatacak

Toyota, ABD pazarında 2016 sonunda satışını durduğu alt markası Scion'un açığını Sakaryalı SUV C-HR ile kapatacak. Scion'un genç müşteri kitlesini hedefleyen Toyota böylece C-HR ile Scion'un ruhunu ABD'de yaşatmaya devam edecek. Toyota Motor ABD'nin Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Bill Fay de yaptığı açıklamada C-HR'nin misyonuna dikkat çekti. Fay, Scion'un genç ruhu ve modern görünüşünü C-HR ile korumak istediklerini söyledi. 2017'de 30 bin C-HR satışı planladıklarını açıklayan Fay, 2018'de ise bu rakamı ikiye katlayıp 60 bin adetin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.



FİYATI 23.460 DOLAR

Henüz satışına başlanmamasına rağmen C-HR'nin ABD fiyatları belli oldu. 2.0 lt'lik motor ile XLE ve XLE Premium olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa sunulan CHR'in fiyatı rakiplerine göre yüksek. Başlangıç fiyatı 23 bin 460 dolardan başlıyor 25 bin 310 dolara kadar çıkıyor. Kanada'da 1 Mayıs'tan itibaren showroom'larda sergilenmeye başlanacak olan C-HR'nin satış fiyatı 19 bin 800 dolar olarak belirlendi. Toyota, 2015'teki Los Angeles Otomobil Fuarı'nda C-HR'nin konsept modelini Scion markasıyla sergilemişti. Toyota, büyük ilgi gören konsept otomobili ABD'de Scion markasıyla satmayı planlıyordu. Ancak, Japon Toyota alınan bir kararla Scion'un 13 yıllık ABD macerasına son verdi. Böylece C-HR, Toyota markasıyla ABD pazarına giriş yaptı.



GENÇLERİ HEDEFLİYOR

Japon Toyota, 2003'te satışa sunduğu Scion ile yeni ehliyet alan genç kullanıcıları hedefliyordu. Anlamı 'çocuk' olan Scion'un fiyatı Toyota modellerine göre daha uygundu. Scion, 13 yılda ABD'de 1.2 milyon adet satıldı. Scion alanların yüzde 70'i Toyota için yeni müşteriydi. Ayrıca yarısından fazlası da 35 yaş ve altındaydı.



?ABD VİZESİ ALAN DÖRDÜNCÜ FABRİKA

Toyota 'nın Sakarya tesislerinde üretilen C-HR'nin 2 bin 650 araçlık ilk partisi şubat sonunda Amerika'ya doğru yola çıktı. Ford Otosan, Tofaş ve Temsa'dan sonra Toyota da Türkiye'den Amerika'ya ihracat yapan dördüncü fabrika oldu.



C-HR'Yİ ZOR RAKİPLER BEKLİYOR

ABD pazarında C-HR'nin de dahil olduğu kompakt SUV segmenti hızla büyüyor. Yılın iki ayında satışlar yüzde 17 artışla 76 bin adet olarak gerçekleşti. C-HR'nin ABD pazarındaki rakipleri arasında Nissan Juke, Mazda CX-3, Honda HR-V , Jeep Renegade, Kia Niro, Kia Soul ve Fiat 500X bulunuyor.