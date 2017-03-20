Trafik sigortasına tavan fiyat geliyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara düşmemesi nedeniyle tavan fiyat uygulanması kararı aldıklarını açıkladı. Şimşek, uygulama ile otomobillerde zorunlu trafik sigorta primlerinde ortalama yüzde 30'luk indirim sağlanacağını, trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirimin yüzde 40'ı bulacağını bildirdi. Şimşek, "Yaptığımız incelemeler sonucunda, sigorta şirketlerinin riski yüksek sigortalıları portföylerine katmak istemediklerini, bu nedenle de sigortalılardan yüksek primler talep edilerek sigorta yapmaktan kaçındıklarını tespit ettik. Vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla primlerde tavan fiyat uygulanmasına karar verdik. Tarife değişikliği önümüzdeki ay hayata geçecek" dedi.



GIDADA ENFLASYONA MÜDAHALE

Şimşek, gıda enflasyonu ile ilgili de "Gıda enflasyonunda yakın zamanda radikal adımları hayata geçireceğiz. Gıda arz zincirinde oluşan fire oranını azaltmak için etkin bir kontrol mekanizması oluşturacağız" diye konuştu.