Trafik sigortasında tavan fiyat 330 lira!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, araç sahiplerine trafik sigortasında tavan fiyat getirdikleri müjdesini dün verdi. Hangi araç sahipleri, ne kadar trafik sigortası ödeyecek? İşte tüm detaylar...

ŞİMŞEK'TEN TRAFİK SİGORTASINA 'TAVAN FİYAT' MÜJDESİ!

Başbakan Yardımcısı Şimşek dün tavan fiyat uygulaması ile mevcut uygulanmakta olan prim tutarlarına göre indirimin, en riskli gruptaki otomobillerde yaklaşık yüzde 28, en düşük riskli araç gruplarında ise yüzde 26 olacağını, trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirimin yüzde 40'ı bulacağını belirterek "Bu şekilde otomobillerde zorunlu trafik sigorta primlerinde ortalama yüzde 30'luk indirim sağlanmış olacak" dedi.