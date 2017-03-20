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nda 330 lira!

  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 10:27 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 10:59
Trafik sigortasında tavan fiyat 330 lira!
Trafik sigortasında tavan fiyat 330 lira!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, araç sahiplerine nda getirdikleri müjdesini dün verdi. Hangi araç sahipleri, ne kadar trafik sigortası ödeyecek? İşte tüm detaylar...

ŞİMŞEK'TEN TRAFİK SİGORTASINA 'TAVAN FİYAT' MÜJDESİ!

Başbakan Yardımcısı Şimşek dün uygulaması ile mevcut uygulanmakta olan prim tutarlarına göre in, en riskli gruptaki otomobillerde yaklaşık yüzde 28, en düşük riskli araç gruplarında ise yüzde 26 olacağını, trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirimin yüzde 40'ı bulacağını belirterek "Bu şekilde otomobillerde zorunlu trafik sigorta primlerinde ortalama yüzde 30'luk indirim sağlanmış olacak" dedi.

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