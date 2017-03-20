Türkiye mobil ödemede Avrupa birincisi

Bankacılık sektöründe teknolojinin en yoğun kullanıldığı ülkelerden Türkiye, mobil ödemelerde 19 Avrupa ülkesini solladı. Her 10 kişiden dokuzu parasını yönetmek ve ödeme yapmak için bir mobil cihaz kullandığını söyledi

Türkiye mobil ödemelerin online içindeki payı ve işlem adedi açısından Avrupa ikincisi ancak Visa tarafından yapılan "2016 Dijital Ödemeler Araştırması"nda Türkiye 19 Avrupa ülkesi arasından sıyrılarak ilk sırada yer aldı. Türkiye'den araştırmaya katılanların yüzde 91'i parasını yönetmek ve ödeme yapmak için bir mobil cihaz kullandığını söylerken, yüzde 74'ü ödemelerini düzenli bir şekilde mobil cihazlar üzerinden yaptığını belirtti. Türkiye, bu oranla yüzde 54 olan Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde yer aldı. Türkiye'yi yüzde 89 ile Danimarka, yüzde 87 ile de Norveç izledi.



ÜÇ KAT ARTIŞ VAR

Araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupa'da ödemelerini düzenli olarak mobil cihazlarla yapan tüketicilerin sayısı son bir yıl içinde üç kat artarak yüzde 18'den yüzde 54'e çıktı. Mobil cihaz üzerinden hiç ödeme yapmadığını belirten kişilerin oranı ise son bir yılda yüzde 38'den yüzde 12'ye indi. Araştırma aynı zamanda kullanıcıların yüzde 77'sinin arkadaşlarına veya ailelerine mobil cihazlar üzerinden para gönderdiğini gösteriyor. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Visa Europe Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, sonuçların tüketicilerin Avrupa'da ve Türkiye'de yeni ödeme yöntemlerini benimsediğini, mobil ödemeleri günlük hayatlarına entegre ettiğini gösterdiğini ifade etti. Tezel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mobil ödemelerin Avrupa genelinde yaygınlaşması ve kullananların sayısının bir yılda üç kat artması, bu alanda yapılan çalışmaların ve yatırımların bir sonucudur. Dünyanın dev markalarıyla global anlamda gerçekleştirilen işbirlikleri Avrupa'da ve tüm dünyada mobil ödemelerdeki ivmeyi artırıyor ve yaygınlaşmasını sağlıyor. Türkiye'nin 19 Avrupa ülkesi arasında birinci sırada yer almasında ise, teknoloji kullanmayı seven genç nüfusumuz ve ödemelerde inovasyonu ülkemize getirmek amacıyla yatırım yapan bankalarımızın rolü çok büyük. Geçtiğimiz yıl mobil ödemeler alanında bankalarımız ile birlikte pek çok projeyi hayata geçirdik."



'MOBİL ÖDEMEDE İVME HIZLANACAK'

Mobil ödemelerin finansal erişime katkı boyutunu da değerlendiren Merve Tezel, "Dijital ödemeler bankacılık dışındaki kesimin de finansal hizmetlerden faydalanmasını sağlıyor. Araştırmaya katılan Türklerin yüzde 82'si, dijital ödemelerin finansal erişimi artıracağına inanıyor" şeklinde konuştu. Türkiye'de mobil ödemeler içinde fatura ödemelerinin payı yüzde 79 iken seyahat ödemeleri ise yüzde 68 seviyelerinde.



İKİ KİŞİDEN BİRİ AKILLI TELEFONDAN ÖDÜYOR

Akılı telefon ve tabletlerin ödemelerde tercih edilmesinde de Türkiye öne çıkıyor. Türkiye'de akıllı telefonu olan mobil ödeme kullanıcılarının yüzde 51'i, akıllı telefonunu haftada birden fazla kez mobil ödemelerde kullandığını belirtiyor. Bu oran Hollanda'da yüzde 45 iken Slovenya'da yüzde 19. Tablet kullanımında da Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor.