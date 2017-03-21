Çanakkale Köprüsü’nde devler finansman yarışında

Temeli cumartesi günü atılan ve yatırım bedeli 10.35 milyar TL olan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün finansmanı için dünya devleri şimdiden yarışıyor.



'PROJE İLE İLGİLİYİZ'

Çanakkale Köprüsü'nün finansmanıyla yakından ilgilenen Korea Eximbank'ın Altyapı Finansman Direktörü Cho Hyeon- Seok, konsorsiyum şirketleriyle finansman görüşmelerine başlamayı beklediklerini söyledi. Proje ile ilgilendiklerinin altını çizen Seok finansman görüşmelerinin henüz başlamadığını belirterek, "Ancak biz görüşmeler için hazırız. Bu proje ile çok ilgiliyiz" dedi. Projeye ilk aşamada niyet mektubu verenler arasında İş Bankası, QNB Finansbank, Garanti Bankası'nın yanı sıra Korea Eximbank, Korea Trade Insurance Corporation, EBRD ve ICBC Turkey de yer alıyor. Ocak ayında yapılan Çanakkale Köprüsü ihalesinde en kısa süreyi veren Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi OGG oldu.