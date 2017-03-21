Dolar 3,60'ın altına indi!

Dolar yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından düşüşe geçti. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararının ardından 3.60'a gerileyen kur biraz toparlanmasının ardından yeniden düşüşe geçti ve 3.60 seviyesinin altını gördü.

Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 3,60'a gerileyen kur biraz toparlanmasının ardından yeniden düşüşe geçti ve şubat sonundan beri ilk kez 3,60 seviyesinin altını gördü. Euro da 3,90'ın altında hareket ediyor.

FED üyelerinin hafta boyunca devam edecek konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, dolar/TL'de 3,5950 seviyesinin destek, 3,6520'nin direnç konumunda olduğunu kaydediyor.



TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti beş yılın yeni zirvesi olan yüzde 11.30 seviyesinde bulunuyor. Doların 3,94'ü aşarak rekor kırdığı ocak ayına göre sıkılaştırma 300 baz puana ulaştı.



Fed'in geçen haftaki kararı öncesi 3,73'lü seviyelerde işlem gören dolar/TL, karar sonrasında bu seviyelerin altına geriledi ve TCMB'nin adımlarıyla düşüşünü hızlandırdı.