‘Ekmekle oynanmasına izin vermeyiz’

Ekmekte genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) kullanıldığı iddiası ile ilgili açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Hem katkı maddesi üreten firmadan hem de ekmek ve unlu mamuller üreten işletmelerden numuneler alınmıştır. En kısa zamanda laboratuvar sonuçları belli olacak ve kamuoyumuzla paylaşılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, hiç kimsenin halkımızın en temel besin maddesi ekmek ile oynamasına izin vermeyiz" dedi. Bakanlık olarak 6 bin 600 personelle sürekli gıda denetimi yaptıklarını ifade eden Çelik, 15 bin 600 denetimde çeşitli uygunsuzluklar tespit edildiğini belirterek, "Ülkemizde GDO kullanımı kesinlikle yasaktır. Aykırı davrananlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Bu çerçevede, 2016 ve 2017 yıllarında 12 bin 286 GDO denetimi yapmış bulunuyoruz. Bu denetimlerde soya içeren 112 üründe GDO tespit edildi. İlgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.