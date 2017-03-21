İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri bugün başladı

İki kıta arasını 8 dakikaya indirmesi beklenen İstinye-Çubuklu arabalı vapurun deneme seferleri bugün itibariyle başladı. İşte yeni açılan hattın fiyatları...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından, İstanbul trafiğine önemli bir katkı sağlaması beklenen İstinye - Çubuklu arabalı vapur hattı hizmete aldı.

İŞTE GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Asya-Avrupa geçişlerini 8 dakikaya indirecek hattın deneme seferleri bugün saat 07.00'da başladı. Arabalı vapur ücretleri ise otomobiller 7 diğer araçlar ise 15 TL olarak belirlendi.

5 BİN ARAÇ KÖPRÜDEN ÇEKİLECEK

İlk etapta iki arabalı vapur ile hizmet verecek hatta, yılda 40 bin seferle 1 milyon 700 bin araç, 2,5 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Yeni hat sayesinde günde 5 bin aracın köprü trafiğinden çekilmesi planlanıyor.

DALGASIZ VE YUMUŞAK YANAŞMA ÖZELLİĞİ

Aşiyan ve Erguvan isimli arabalı vapurlar, dalgasız ve yumuşak yanaşma özelliğinde tasarlandı. Aşiyan Gemisi, 65 otomobil, 250 yaya yolcu kapasiteliyken, Erguvan Gemisi 65 otomobil, 434 yaya yolcu kapasiteli.