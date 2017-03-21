Zarar eden FETÖ’cü 40 şirket tasfiye ediliyor

TMSF’ye devredilen FETÖ’cü şirketlerden içi boşaltılan ve mali yapısı tamamen bozulan 40’ının tasfiyesine karar verildi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Şirketleri yargı süreci bitene kadar en iyi şekilde yöneteceğiz” dedi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonları kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen ve terör örgütüne para aktardığı kesinleşen şirketler satılacak, zarar edenler tasfiye edilecek, suça karışmayanlar ise sahibine iade edilecek. Kanun Hükmünde Kararname kapsamında zarar ettiği belirlenen 40'a yakın şirkete yönelik satış ve tasfiye kararı alındı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yargılama süreci bitene kadar bekleyeceklerini ifade ederek, "Kârlı olanlar yönetilecek. İçi boşaltılmış, mali yapısı bozulan şirketlere yönelik de özel bir yönetim mekanizması kurulacak. Onlar elden çıkarılacak" dedi.



FİRMALARA TALEP VAR

Zarar eden, yönetilmesi zor şirketlerin satılamayacağını ifade eden Başbakan YardımcısıNurettin Canikli, "FETÖ'ye para aktaran, parasını aklayan, finansal destek sağlayan şirketler devlete geçecek. Terör örgütüne para aktardıklarına yönelik tespit olmazsa sahiplerine iade edilir. Bu şirketleri yargı süreci bitene kadar en iyi şekilde yöneteceğiz" diye konuştu.



İÇLERİ BOŞALTILMIŞ

Fon'a geçip de içi boşaltılan şirketlerin mali yapılarının tamamen bozulduğunu bildiren Canikli, "Onların yönetimi için de özel bir mekanizma gerekiyor. Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetki kapsamında tasfiye ya da satışa karar verebiliyoruz. Nitekim o şekilde satış, tasfiye kararlarımız var" dedi. Canikli, zarar eden şirketlerin satışı konusunda onay verdiğini belirtirken, bunlar içinde konuttan balık çifliğine kadar çeşitli işletmeler olduğunu söyledi. Öte yandan İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında TMSF'nin kayyum tayin edildiği Kavuklar Grubu'na ait bazı gayrimenkuller satışa çıkarıldı.



40 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Maliye, FETÖ'nün finans ayağını kurutmaya yönelik çalışmaları sürdürürken bugüne kadar yaklaşık 40 bin kişi hakkında analiz çalışması yapıldı. Geçen yıl terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında 100 bini aşkın şüpheli işlem bildirimi alındı. Bunların 600'ü hakkında savcılıklara suç duyurusu yapıldı. İstihbari nitelikteki bilgi paylaşımları kapsamında da 20 bin kişi hakkında bilgi alışverişi yapıldı.



ESKİSİNDEN İYİ YÖNETİM

Yapılan incelemelerin ardından 5-6 grubun sahiplerine iade edildiğine dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "İade edilen şirketler borsaya kayıtlı değil. Fon'a devredilen şirketler, eski sahiplerinden çok daha iyi yönetiliyor. Bunu kendileri de dile getiriyor. Satışlardan elde edilecek tutarlar yargılamanın sonuna kadar nemalandırılarak dava sonucu beklenecek" dedi.



858: TMSF'ye devredilen şirket

40.5: Aktif büyüklüğü

18.1 milyar TL: Özkaynak toplamı

45.000: Çalışan sayısı

21.5 milyar TL: Ciro

259: Kayyum sayısı