Anneye 30 bin lira!

Devlet çalışan kadınlara desteğini her geçen gün arttırıyor. Çocuk başına yapılan destek ödemeleri maaşa göre belirlenirken tutar 30 bin liraya kadar yükseliyor

Devlet, doğan her çocuk başına karşılıksız üç farklı ödeme yapıyor. Buna göre; asgari ücretle çalışırken doğum yapan bir anneye toplam 4856 lira, 2500 lira maaş alan anneye 8646 lira ödeniyor. Toplam yardım maaşa göre 30 bin liraya çıkıyor

15 MAYIS 2015'TEN SONRA...

Kadınların çalışma hayatmda daha fazla yer alması için birçok destek var. Bunlardan çocuk parası, doğum yardımı, süt parası öne çıkıyor. 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan anneye çocuk parası veriliyor. Tüm annelere şartsız olarak ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yardım için başvurular, Aile Bakanlığı Müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapıyor.

2 AY İÇİNDE ÖDENİYOR

İsteyenler bebeğin TC kimlik numarasıyla 'aüe.gov.tr'den başvuru yapabilir. 15 Mayıs 2015'ten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmiyor. Ama doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğu tutarı belirliyor. Başvuruyu istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Para 2 ayda ödeniyor. Doğum yapan kadınlara 133 lira 'emzirme ödeneği' (süt parası) da veriyor. Bu, çalışan çalışmayan her anne için geçerli.

PRİM ŞARTINA DİKKAT!

Süt parası için doğum yapan kişinin SSK veya Bağkurlu olması ve doğumdan önceki 1 yü içinde en az 120 gün prim yatırılması ve prim borcunun olmaması gerekiyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı eşe veriliyor. Süt parası için SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine başvurmak gerekiyor. Başvuru için 5 yıl süre var. Çocuğu doğan anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme ise doğum (rapor) parası. Bu para maaşa göre değişiyor.

HESAP 112 GÜNE GÖRE

Çalışan kadınlar doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta veya 112 gün izin veriyor. Bu durumdaki kadınlar, izin süresi için geçici iş göremezlik (rapor) ödeneği alıyor. Iş göremezlik ödeneği için doğumdan önceki bir yü içinde en az '90 gün sigorta primi' ödenmiş olmalı. Posta'nın haberine göre asgari ücretli çalışan ve 16 hafta doğum izni yapan bir anneye, 2017 yümda 4423 lira ödeme yapılacak.

E-DEVLETTEN SORGULA

Bu anne ilk çocuğunu dünyaya getirdiyse 300 lira da çocuk parası alacak. Daha sonra başvuru yapması halinde 133 lira da süt parası verecek. Böylece asgari ücretli anneye 2017'de toplam 4856 lira ödenecek. Ödemeler PTT ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapıyor. Doğum izni bitenler TC kimlik numarasıyla 'turkiye.gov.tr'ye girerek doğum parasının yatıp yatmadığını kolayca sorgulayabilir.