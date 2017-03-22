GDO’da sorun kaçak fırınlarda

Adana'da vatandaşlara Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) ekmek yedirildiği iddialarıyla başlayan tartışma sürerken, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Fırıncıların bunu bile bile kullanmayacağını belirten Adana Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut Alptekin ise, unundan mayasına kadar fırınlarda kullanılan tüm ürünlerin üzerinde 'Türk Gıda Kodeksi'ne uygundur' uyarısının yer aldığını söyledi. Alptekin, "Asıl sorun, denetim dışındaki kaçak fırınlar" dedi.



ÇELİK: TESPİT EDİLMEDİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016-2017 yıllarında yurt içinde 660 GDO denetimi gerçekleştirildiğini, bunların 7'sinde GDO'lu soya kıyması tespit edildiğini ve ilgililer hakkında yasal işlem yapıldığını söyledi. Bakan Çelik, "Bunlar arasında ekmekte herhangi bir GDO izi tespit edilmedi. İthalatta ise 11 bin 626 üründe yapılan GDO denetiminin 105'inde olumsuzluk tespit edilerek, bu ürünlerin ithalatına izin verilmedi" dedi.