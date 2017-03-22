Marmara’ya elektrik müjdesi

İstanbul’a elektrik ulaştıran Çanakkale denizaltı kablo projesinin ikinci etabı ay sonu devreye alınıyor. Enerji Bakanı Albayrak, çalışmaları yerinde inceledi. Yeni hat ile kapasite 4 bin megavata çıkacak

Kış şartlarında kesintisiz elektrik için kolları sıvayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çanakkale denizaltı kablo projesinin ikinci etabını bu ay sonu devreye alıyor. Bakan Berat Albayrak'ın da geçtiğimiz gün incelemelerde bulunduğu tesiste son hazırlıklar tamamlandı. Boğaz'ın altından geçen hattın ikizinin de hizmete açılması ile 2 bin megavatlık kapasiteye ek olarak, 2 bin megavatlık kapasite daha devrede olacak.



İLK ETAP 2015'TE BİTTİ

Proje kapsamında, Çanakkale ve Balıkesir illerinde işletmede olan yaklaşık 32 bin megavat kurulu güce sahip santrallerin ürettiği elektrik Marmara'ya taşınacak. Tüketimin yoğun olarak gerçekleştiği İstanbul başta olmak üzere Trakya Bölgesi'ne İstanbul'un doğusundan aktarma imkânı bulunmadığından bu enerjinin deniz altından geçirilerek Batı Trakya üzerinden İstanbul ve Trakya Bölgesi'nin arz güvenirliğinin sağlanması planlandı. Bakan Albayrak'ın geçtiğimiz hafta sonu yerinde incelemelerde bulunduğu tesisin ilk etabı olan 4 kilometre genişliğindeki Lapseki-Sütlüce koridorunun birinci evresi 18 Nisan 2015'te tamamlandı. Bu hat, dünyadaki 3.9 km uzunluktaki eksiz ilk enerji kablosu olma özelliği de taşıyor.



STRATEJİK ÖNEME SAHİP

İkinci denzialtı kablo projesi olan Lapseki 2- Sütlüce 2 denizaltı kablo projesi ise birinci projenin yaklaşık 2 km güneyinde hazırlanırken, bu ay sonu itibari ile devreye alınacak. Projelerin tamamlanması ile Türkiye'nin elektrik iletim ağının Marmara Denizi çevresindeki ring çevrimi sağlanacağından Türkiye'nin Avrupa tarafındaki ana tüketim merkezleri için Anadolu tarafından güvenli ve uygun maliyetli enerji iletilecek. Stratejik öneme sahip projeler ile bu bölgelere sağlanan enerji iletiminin kapasitesini artırmak ve bölgedeki kullanıcıların olumsuz yönde etkilenmesini minimuma indirmek de amaçlanıyor.



800 MİLYONLUK YATIRIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın devreye alacağı ikinci etap ile birlikte iki adet denizaltı kablo projesi ve bunları ulusal elektrik sistemine bağlayacak havai hatlar için toplam 800 milyon lira yatırım yapıldı.